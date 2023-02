Duisburg: Dreister Auto-Dieb fährt Polizist an – doch es kommt noch härter

Einfach nur wow… Was sich dieser Autofahrer am Mittwoch (22. Februar) in Duisburg geleistet hatte, wirkte wie eine besonders gefährliche Szene aus „The Fast and the Furious“ gemischt mit einer „Tatort“-Folge.

Zuerst stahl er ein Auto, fuhr damit einen Polizisten an und flüchtete auch noch vom Tatort. Doch als die Duisburger Beamten ihn nach einer aufwendigen Fahndung stellten, kam noch mehr über den rasanten Fahrer heraus.

Duisburg: Auto-Dieb fährt Polizisten an

Gerade einmal 23 Jahre war der Seat-Fahrer alt, der sich am Mittwochnachmittag nicht an die Verkehrsvorschriften halten wollte. Gegen 17.00 Uhr fuhr er in einem Bereich der Brückenstraße durch Hochfeld, in dem Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben war. Doch davon ließ sich der junge Mann nicht bremsen.

Erst als eine Polizeistreife dem Wagen mit luxemburgischen Kennzeichen ein Anhaltezeichen gab, bremste der Fahrer kurz ab, nur um dann wieder stark zu beschleunigen. Der 60-jährige Beamte, der sich außerhalb des Dienstwagens befand, konnte nicht mehr schnell genug reagieren und wurde von dem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert.

Er erlitt Prellungen und eine Verletzung am Knie. Bevor ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen konnte, war der Seat Ibiza-Fahrer bereits auf und davon.

Ohne Führerschein und unter Drogen

Die Fahndung begann umgehend. Sogar ein Polizeihubschrauber drehte seine Runden über der Gegend, um den Flüchtigen zu finden. An der Antonienstraße entdeckten die Polizisten dann den weißen Wagen. Allerdings saß niemand mehr darin. Dank der Hinweise von Anwohnern fanden die Beamten den Fahrer in direkter Nähe und nahmen ihn fest.

Er bestritt zwar, gefahren zu sein, doch gab zu, Kokain geschnupft zu haben. Die Staatsanwaltschaft veranlasste eine sofortige Blutprobe. Dann kam noch heraus, dass nicht nur das Auto gestohlen war, sondern, dass der 23-Jährige nicht einmal einen Führerschein hatte.

Mehr Meldungen:

Für ihn bedeutet das erst einmal eine Nacht in Polizeigewahrsam, am Donnerstag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an. Ihm wird versuchter Mord an dem 60-jährigen Beamten vorgeworfen. Der Seat Ibiza wurde sichergestellt. Um die Sachlagen besser zu verstehen, bittet die Mordkommission der Duisburger Polizei nun Zeugen darum, sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 11 zu wenden (Telefonnummer 0203 2800).