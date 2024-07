Duisburger zittern: Autos brennen lichterloh – wer kennt den Feuerteufel?

Erneut schrecken Anwohner im Duisburger Süden aus dem Schlaf! Die Nacht auf Mittwoch (3. Juli) ist die zweite in Folge, in denen plötzlich mehrere Autos am Straßenrand in Flammen stehen!

Brandstiftung ist der naheliegendste Verdacht – aber wer ist bzw. wer sind die Feuerteufel von Duisburg? Die Polizei sucht händeringend nach Hinweisen.

Duisburg: Erneut brennen nachts Autos

Die ersten Brände gab es in der Nacht auf Dienstag (2. Juli) in Duisburg. Gegen Mitternacht brannte ein BMW-Cabrio in Neudorf-Süd – um 2.30 Uhr standen gleich vier Autos in Buchholz in Flammen, brannten dabei vollständig ab. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, doch der Sachschaden ist gewaltig.

Und damit nicht genug: In der darauffolgenden Nacht auf Mittwoch (3. Juli) warteten die nächsten Einsätze auf die Duisburger Feuerwehr. Sechs Tatorte, verteilt auf die Stadtteile Buchholz und Huckingen. Dort standen erneut Autos verschiedener Marken in Flammen, insgesamt acht an der Zahl. Da ein brennendes Auto unter der Bahnbrücke an der Haltestelle „Münchener Straße“ stand, musste dort sogar der Bahnbetrieb kurzfristig eingestellt werden!

Hat jemand die Feuerteufel gesehen?

Der Verdacht der Brandstiftung liegt nahe, daher ermittelt die Kripo auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft auch gemeinsam mit einem Brandsachverständigen. Jetzt muss geklärt werden, ob die beiden Brandereignisse aus den zwei Nächten zusammenhängen könnten.

Falls wirklich Brandstifter hinter den Taten stecken, hofft die Polizei Duisburg nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Feuerteufel zu identifizieren. „Wir bitten Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet, eventuell sogar fotografiert oder videografiert haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden“, teilen die Ermittler mit.