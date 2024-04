Duisburg: Anwohner verzweifeln wegen Ampel-Schaltung – „Noch immer nichts geändert“

In Duisburg sorgt eine Ampelschaltung gleichermaßen bei den Verkehrsteilnehmern sowie den Anwohnern für blanke Nerven. Die Verzweiflung und Hilflosigkeit ist groß, sodass sich einer von ihnen mit einem Hilferuf an DER WESTEN gewandt hat.

Minutenlanges Stehen, stinkende Abgase und ständiger Lärm – all das ertrage man seit einer gefühlten Ewigkeit an der Ritterstraße Ecke Bahnhofstraße in Duisburg. Doch die Stadt schaue nur zu. Unsere Redaktion hat die Stadt Duisburg mit der Problematik konfrontiert und Neuigkeiten für die Anwohner.

Duisburg: Ampelschaltung sorgt für Ärger

In einer Mail beschreibt Christian R. die Problematik mit der Ampelschaltung an der Ritterstraße Ecke Bahnhofstraße. „Die Ampel dort bleibt oft – egal zu welcher Tages- und Nachtzeit viel zu lange Rot. Zehn Minuten und mehr sind leider keine Seltenheit. Dies hat zur Folge, dass sich ein Rückstau bis hin zum Parkplatz an der Von der Markt Straße bildet“, bekundet er das Leid der Anwohner.

Dadurch seien sie regelmäßig mit den Abgasen der Autos sowie einer massiven Lärmbelästigung aufgrund der laufenden Motoren und lauten Musik konfrontiert. Das wollen die Anwohner in Duisburg so nicht länger hinnehmen. Christian R. habe nach eigener Angabe der Stadt bereits im letzten Jahr ein achtminütiges Video einer einzigen Ampelphase geschickt, doch es habe sich „noch immer nichts geändert“.

Deshalb erhebt er nun schwere Vorwürfe gegen die Stadt: „Leider weiß die Stadt über diese Umstände Bescheid – kümmert sich jedoch nicht“. DER WESTEN hat ebenfalls bei der Stadt nachgefragt, woraufhin ein Sprecher betonte: „Die vom Leser vorgetragene Situation war hier bis jetzt nicht bekannt“.

Stadt gibt Versprechen ab

Doch nun wolle man „die Schaltung der Lichtzeichenanlage überprüfen“. Sollten sich dabei die Schilderungen der Anwohner als wahr herausstellen, würde „zeitnah eine geeignete Optimierung der Ampelschaltung vorgenommen“, so das Versprechen. Wie diese genau aussehen könnte, nannte der Sprecher ebenfalls: „Diese könnte beispielsweise so aussehen, dass die Nebenrichtung immer im Umlauf freigegeben wird, sofern keine Fahrzeuge oder Fußgänger in die Bahnhofstraße einfahren beziehungsweise diese queren wollen“.

Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass diese derzeit „einzige Alternative“ auch einen Haken hätte. Denn die Änderung würde zulasten der Hauptrichtung gehen, so die Aussage.