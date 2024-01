Zoo Dortmund: Große Aufregung im Gehege! Besucher schauen ganz genau hin

Na, da machen Besucher im Zoo Dortmund große Augen! Der Zoo gehört zu den Beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet – und punktet jetzt mit einer ganz neuen Tierart. Wie das Social-Media-Team des Zoo Dortmund auf Facebook bekannt gibt, zog mit der Nui-Chua-Stabschrecke eine neue Tierart in den Zoo ein.

Insgesamt sechs Jungtiere des Insekts kamen aus dem Zoo Köln. Die Nui-Chua-Stabschrecke gilt als eine der „Flaggschiffarten“ der Artenschutz-Kampagne „Vietnamazing. Save nature“. Die wiederum ist vom europäischen Zoo- und Aquarienverband EAZA organisiert – und von der auch Besucher im Zoo Dortmund profitieren.

Zoo Dortmund: Große Aufregung im Gehege!

Die können jetzt nämlich das neue Tier beobachten. Die Nui-Chua-Stabschrecke wurde erst 2018 wissenschaftlich beschrieben und im Südosten Vietnams entdeckt. Sie hat mutmaßlich ein sehr kleines Verbreitungsgebiet, ist als Waldbewohner auf den lokalen Wald angewiesen und dürfte sehr empfindlich auf Umweltstörungen reagieren.

Alarmierend: Im August 2023 wurde das Insekt nicht mehr in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet nachgewiesen, sodass die Art selten oder vielleicht sogar in der Natur ausgestorben ist. Deshalb wurde die Stabschrecke auf die „Rote Liste“ gesetzt, ist jetzt im europäischen Erhaltungszuchtprogramms, um den Bestand wieder zu erhöhen – eben auch in Dortmund.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besucher schauen ganz genau hin

Die neuen Zoo-Bewohner haben ein Terrarium in der „Krabbelkiste“ gegenüber den Trampeltieren bezogen, wo Besucher das Insekt auf Führungen anschauen können. Auf Facebook ist die Begeisterung groß.

Mehr News zum Zoo:

Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Was für ein wunderschönes zartes Lebewesen!“

„Willkommen im Zoo Dortmund kleine Stabschrecke! Ich wünsche deiner Art viel Glück und Erfolg im Überlebenskampf.“

„Faszinierende Tarnung.“

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Zuchtprogramm ein voller Erfolg wird…