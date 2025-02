Zoo Dortmund zeigt letztes Foto – emotionaler Abschied von Besucherliebling

Jetzt müssen Besucher ganz stark sein! Der Zoo Dortmund gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz NRW, lockt täglich etliche Tierfreunde an. Logisch, dass es hier und da einige Tiere gibt, für die Besucher ein besonders großes Herz haben. Jetzt aber heißt es Abschied nehmen – denn der Zoo Dortmund verkündet eine traurige Nachricht.

Im Januar 2024 kam Zebrahengst Bukoko im Zoo zur Welt, hat sein erstes Lebensjahr im Ruhrgebiet verbracht. Die Fortsetzung wird aber woanders stattfinden – der junge Steppenzebrahengst zieht nämlich in sein neues Zuhause in den Allwetterzoo Münster um! Das gab das Social-Media-Team aus Dortmund bekannt. Ein echter Besucherliebling wird also fehlen…

Zoo Dortmund zeigt letztes Foto

Auf Facebook heißt es vom Zoo Dortmund: „Bukoko wird in Zukunft auf einer großen Vergesellschaftungsanlage leben, wo er zusammen mit seiner neuen Zebraherde sowie auch mit Afrikanischen Straußen, Elenantilopen und Streifengnus zusammenleben wird. Bukoko ist ein lebhafter und neugieriger Hengst, der auch bei unserem Fotoshooting direkt ankam und zunächst die Kamera inspizierte (…)!“

Und weiter: „Zusammen mit seinem Halbbruder Bakari ist er zu einem jungen erwachsenen Hengst heranwachsen und hatte die ganze Zeit einen Spielgefährten an seiner Seite. (…) Nun ist es an der Zeit, dass der junge Zebrahengst auf eigenen Beinen steht und im Allwetterzoo Münster vielleicht schon bald seine eigene Familie gründen soll. Wir werden Bukoko mit seiner neugierigen und aufgeschlossenen, wenn auch manchmal sehr frechen Art vermissen, freuen uns aber sehr, dass wir so ein schönes Zuhause für ihn finden konnten.“

Emotionaler Abschied von Besucherliebling

Auch etliche Zoo-Freunde nahmen Abschied vom Zebra. Hier einige ausgewählte Kommentare, die zeigen, wie groß der Verlust für den ganzen Ruhrpott sein wird:

„Ach, wie schön. Dann ist er nicht aus der Welt. Bis ganz bald, du Schöner!“

„Alles Gute, Bukoko! Eine neue Herausforderung steht jetzt für den jungen Hengst an. Da wird es ihm unter seinesgleichen bestimmt gefallen und prima, dass dort auch eine Familiengründung stattfinden kann.“

„Das freut mich sehr und Münster ist sehr schön, man sieht sich, Bukoko!“

„Dann ist er ja gar nicht so weit entfernt von uns, sind nur etwa 40 Kilometer. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen Zoobesuch.“

Bleibt nur noch zu wünschen, dass Bukoko im Münsterland richtig glücklich und neue Besucher-Herzen höherschlagen lassen wird. Aber davon ist auszugehen…