Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher aus dem Häuschen! Diese Stände wirst du nirgendwo finden

Na, da reiben sich die Besucher kräftig die Augen! Zweifellos gehört der Weihnachtsmarkt Dortmund auch wegen seines 45 Meter großen Tannenbaums, dem größten seiner Art weltweit, zu den Besuchermagneten im Pott. Doch nicht nur die riesige Tanne auf dem Hansaplatz ist die Attraktion des Weihnachtsmarkts Dortmund.

Dass es auch Glühwein, gebrannte Mandeln und Currywurst gibt, ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Doch es gibt mehr zu entdecken – viel mehr! DER WESTEN war vor Ort, nennt mehrere Stände und Büdchen, die es zweifellos so nirgendwo zu finden gibt. Und die Besucher aus den Latschen hauen…

Weihnachtsmarkt Dortmund: Diese Büdchen wirst du nirgendwo finden

Da ist zum einem „Teddy Bukowski“. Das kleine Unternehmen verkauft handgefertigte Teddybären und Plüschtiere, die von der schwedisch-polnischen Designerin Barbara Bukowski hergestellt werden. Gegenüber DER WESTEN erzählt einer der beiden Schausteller: „Wir sind bereits seit 15 Jahren in Dortmund – das allerdings nur auf dem Weihnachtsmarkt. Unsere Produkte kann man nicht im Geschäft kaufen, sind handgefertigt und ohne Schadstoffe.“

Auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund werden handgefertigte Teddybären von „Teddy Bukowski“ verkauft. Foto: Cedric Triebsch/DER WESTEN

Man habe viele Stammkunden und Sammler, die Jahr für Jahr nach Dortmund kommen, um neue Teddybären zu kaufen. „Vor allem für Weihnachten sind unsere Teddys gern gesehen. Kinder, aber auch Paare und Senioren beschenken sich oft mit Plüschtieren“, so der Schausteller weiter. Im Durchschnitt kostet ein Teddybär rund 15 Euro, die Preise wirken fair. Wer aber wirklich was Einzigartiges schenken will, kann auch zum Riesen-Teddy greifen. Kostenpunkt: 250 Euro!

Die Plüschtiere werden von der schwedisch-polnischen Designerin Barbara Bukowski handgefertigt. Foto: Cedric Triebsch/DER WESTEN

US-Süßigkeiten auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund

Wer Lust auf Süßes hat, kann sich auf Weihnachtsmärkten vor Angeboten kaum retten. Klar, dass gebrannte Mandeln zum Standard gehören. Doch man kann auch anders naschen: In Dortmund mit US-Süßigkeiten, die extra importiert wurden! Das Familienunternehmen „Knusper Klaus“ besteht schon seit den 60er-Jahren. Die Betreiber brennen nicht nur die Mandeln selbst (neuerdings auch mit einer Variante ohne Zucker), sondern bieten auch Süßigkeiten aus den USA an.

Gegenüber DER WESTEN sagt der Betreiber: „Mein Schwager ist Großhändler in den USA, er hat mir einige Süßigkeiten überlassen, die ich testweise hier auslege und verkaufe. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sind sie ein Renner, die kennen die Sachen.“

Bei „Knusper Klaus“ gibt es importierte Süßigkeiten aus den USA. Foto: Cedric Triebsch/DER WESTEN

Beispielsweise gibt es Popcorn mit Oreo-Schokolade zum Preis von rund zehn Euro. Oder Kaugummis und Riegel aus bekannten US-Zeichentrickserien wie „The Simpsons“ oder „Futurama“ für vier bis sieben Euro. Bislang laufe der Test gut.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Asia-Imbiss seit Vierteljahrhundert in Dortmund

Und da wäre noch der Asia-Imbiss „Tam Tam“. Zwar sind Nudeln und Wok-Gemüse inzwischen auch auf Weihnachtsmärkten nichts Exotisches mehr. Doch dieser Asia-Imbiss ist schon seit 25 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund – zu einer Zeit also, bei der asiatisches Essen dann doch nicht auf Weihnachtsmärkten erwartbar war.

Der Asia-Imbiss „Tam Tam“ verkauft schon seit den 90er-Jahren auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund. Foto: Cedric Triebsch/DER WESTEN

Eine Verkäuferin zu DER WESTEN: „Wir sind der einzige Asia-Imbiss in Dortmund, haben viel Kundschaft und sind zufrieden. Hoffentlich schaffen wir es, das halbe Jahrhundert voll zu machen.“ Na, das wären noch einige Jahre…