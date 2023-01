Sparkasse in Dortmund: Knall in der Nacht! Polizei jagt Automaten-Sprenger

In den frühen Morgenstunden des 6. Januar werden wohl einige Anwohner in Dortmund unsanft aus ihrem Schlaf gerissen worden sein. Ein lauter Knall war die Ursache. Allerdings steckten dahinter keine übriggebliebenen Böller-Reste aus der Silvesternacht.

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten der Sparkasse Dortmund. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Tätern.

Sparkasse in Dortmund: Unbekannte sprengen Automaten

Gegen 3.33 Uhr ertönte der laute Knall an der Nelkenstraße in Dortmund-Lichtendorf. Anwohner schreckten aus ihren Betten auf und konnten sehen, wie mindesten drei Täter mit einer Tasche in einen blauen Audi stiegen und flüchteten. Sie sollen von der Nelkenstraße über die Lichtendorfer Straße vermutlich in Richtung A1 gefahren sein.

Die Unbekannten hinterließen ein Bild der Verwüstung. Durch die Sprengung des Geldautomaten wurde die gesamte Sparkassen-Filiale stark beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach den Geflüchteten und hofft auf weitere Zeugenaussagen.

Wer hat die Tat beobachtet und die Polizei noch nicht informiert? Wer kann Angaben zur weiteren Flucht machen? Wo sind der blaue Audi und dessen Insassen vor oder nach der Tat noch aufgefallen? Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132 7441. Währenddessen suchen die Beamten am Tatort weiter nach Spuren.