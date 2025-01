Rewe & Aldi eröffnen in Dortmund – Anwohner sind stocksauer

Neueröffnungen sind doch eigentlich etwas Positives. Doch zahlreiche Anwohner in Dortmund sehen das wohl anders. Als die Nachricht die Runde macht, dass in ihrer Stadt sowohl ein neuer Aldi als auch ein neuer Rewe eröffnen, lassen sie ihren Unmut freien Lauf.

Endlich hat der leerstehende Real-Supermarkt an der Evinger Straße zwei neue Mieter. Rewe und Aldi haben das Rennen um den frei gewordenen Platz gemacht und dürfen schon bald dort einziehen. Bei den Dortmundern sind der Supermarkt und der Discounter an dieser Stelle aber wohl nicht gerne gesehen, wie „Ruhr24“ berichtet.

Rewe & Aldi: Später Eröffnungszeitpunkt verärgert die Menschen zusätzlich

Mit dem Einzug von Rewe und Aldi soll das Gebiet neben der Zeche Minister Stein wiederbelebt werden. Dabei hatten sich zahlreiche Anwohner ganz andere Mieter für den Standort gewünscht – zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft oder einen Metzger. Auch eine Begegnungsstätte oder ein Café stand auf dem Wunschzettel zahlreicher Dortmunder. In den sozialen Netzwerken taten zahlreiche Anwohner ihren Unmut kund.

Die beiden Geschäfte gebe es bereits im Viertel. Viele Dortmunder hätten auf etwas Neues gehofft. Und auch der späte Baustart wurmt zahlreiche Menschen. Eine Eröffnung der neuen Rewe- und Aldi-Filialen wird wohl erst im Jahr 2027 stattfinden können.

