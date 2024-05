Post zieht in Dortmund die Reißleine – nicht nur Anwohner sind entsetzt! „Nicht zumutbar“

Neben Arbeit, Haushalt und dem wöchentlichen Großeinkauf steht für viele auch der Gang zur Post meist ganz oben auf der Liste. In Dortmund müssen einige Anwohner ihr Routine nun allerdings wahrscheinlich verändern, denn eine gut besuchte Filiale zieht plötzlich und völlig unerwartet die Reißleine. Das steckt dahinter.

Wer alte Kleider im Internet verkauft und diese versenden möchte, die Retoure vom Online-Shopping zurückbringt oder neue Pakete abholen möchte, der muss zwangsläufig seiner örtlichen Postfiliale einen Besuch abstatten. In Dortmund könnte sich das nun allerdings schwieriger gestalten als gedacht.

Post in Dortmund stellt Anwohner vor Herausforderung

In Dortmund-Kirchhörde müssen Anwohner für ihre Post künftig nämlich wohl längere Wege auf sich nehmen, um Päckchen zu verschicken oder anzunehmen. Der Grund? Die Filiale an der Hagener Straße 232 macht die Schotten dicht, wie die „Ruhr Nachrichten“ zuletzt berichteten. Diese Nachricht trifft viele besonders aus dem Grund, dass die Schließung kurzfristig bereits zum 31. Mai erfolgen soll.

Am gleichen Standort soll in Dortmund zwar schon bald eine neue Postfiliale eröffnen, allerdings ist die Suche nach einem neuen Vertriebspartner gerade erst angelaufen und könnte wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Doch wie sieht die Alternative für die Anwohner in den kommenden Wochen aus?

Die nächste Postfiliale befindet sich in Dortmund-Hombruch. Ein ganz schöner Umweg vor allem für ältere Anwohner, die auf einen nahen Zugang angewiesen sind. Die örtliche SPD sieht die Situation die Bewohner als nicht zumutbar, insbesondere da die Erreichbarkeit in Hombruch durch eine gesperrte Brücke und etwaige Umleitungen zusätzlich erschwert wird, heißt es bei den „Ruhr Nachrichten“ weiter.

Ob die angeheizte Diskussion die Schließung der Postfiliale im letzten Moment noch verhindern kann, bleibt abzuwarten.