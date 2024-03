Lotto-König Chico auf frischer Tat ertappt – „Mach die Kamera aus“

Nachdem Lotto-König Chico, mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, ist er längst weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Dortmund bekannt. Seinen rund 857.000 Followern auf Instagram zeigt er regelmäßig Einblicke aus seinem Leben.

Eigentlich hat der Nordstadt-Millionär aktuell In seiner aktuellen Story nimmt er seine treuen Fans mit auf einen Einkaufsbummel durch den Supermarkt. Nachdem er sich erst mit einem Fischbrötchen und einem Kaffee gestärkt hat, macht er sich auf den Weg durch den Laden. Besonders die Fischtheke hat dabei sein Interesse geweckt.

Lotto-König Chico: Nanu, was macht er denn da?

Bei seinem Ausflug zum Phönixsee in Dortmund besucht er den Supermarkt „Akzenta“, der zur Rewe-Gruppe gehört. Hier wird besonderer Wert auf den Frischebereich gelegt, es gibt viele Käse-, Wurst- und Fischspezialitäten. Gerade letztere haben es Chico besonders angetan. Große Fische, Muscheln und Thunfischfilets soweit das Auge reicht. „Boah, lecker, lecker, lecker“, lautet das Fazit des Lotto-Königs. „Das ist ja nicht mehr normal“, sagt er über die Auswahl.

Vor allem gegen Ende der Story wird es plötzlich interessant. Auf der Theke, unter der sich verschiedene Feinkostspezialitäten befinden, stehen verschiedene Gewürze zur Auswahl, die die Kunden für die Zubereitung ihrer Speisen kaufen können. Wobei kaufen ein dehnbarer Begriff ist. Die „Mossel Kruiden“, zu Deutsch Muschelkräuter, haben es dem Lottokönig wohl besonders angetan.

„Hat keiner gesehen“

Ein kurzer Blick reicht ihm schon und sofort greift Chico nach einer Packung der Kräuter und packt sie schnell und heimlich in die Innentasche seiner Jacke. „Hat keiner gesehen“, sagt er danach schmunzelnd in die Linse. „Mach die Kamera aus“, weist er an. Daraufhin endet die Story auf Instagram. Offenbar wollte sich Chico damit bei seinen Followern ein kleines Späßchen erlauben. Dass ein Kunde mit Millionen auf dem Konto eine kleine Tüte Kräuter einfach einsteckt ohne zu bezahlen, scheint kaum vorstellbar.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.