Lotto-König Chico: Nach Einbruch-Drama stellt er alles auf den Kopf – „Wartet mal ab“

Es war mehr als nur ein Schreckmoment für Lotto-König Chico (44)! Am 8. Dezember stiegen Einbrecher in sein Penthouse ein, zwei Männer machten schon reichlich Beute. Ein Nachbar hörte verdächtige Geräusche aus Chicos Wohnung am Phoenix-See in Dortmund, rief sofort die Polizei. Die Beamten konnten das Diebes-Duo auf frischer Tat ertappen.

Die Schattenseite des Ruhms, den sich der Lotto-König durch seinen öffentlichen Umgang mit dem vielen Geld „verdient“ hat. Fans hatten ihn immer wieder davor gewarnt. Auf offener Straße wurde er sogar mal angegriffen. Jetzt hat Chico genug, geht in die Offensive – und stellt sein Penthouse und das Gelände drumherum auf den Kopf!

Lotto-König Chico: Nach Einbruch-Drama stellt er alles auf den Kopf

Auf Instagram stellt er seine neuen Maßnahmen den vielen Followern vor. Man sieht Arbeiter, die an seinem Haus arbeiten. Sie befestigen neue Wände, Mauern und Überwachungstechnik. Es wird schnell klar: Niemals wieder soll irgendjemand bei Chico einbrechen!

„Leute, ich ändere jetzt sehr viele Sachen bei mir. Da kommen Türen… ganz andere Alarmsysteme… alter. Hier kommt keiner mehr rein, ich verspreche euch: HIER kommt keiner mehr rein“, fängt Kürsat Yildirim, wie Chico bürgerlich heißt, an. Und weiter: „Was ich hier alles verändern würde… Haus, der Hof, sogar die Straße würde ich alles mit Kameras ausstatten! Wenn hier ein Vogel hereinfliegen würde, würde ich wissen, welche Sorte es wäre!“

„Wartet mal ab“

Bei aller Euphorie über die neuen Sicherheitsvorkehrungen, die zweifellos jetzt notwendig sind, sieht man Chico aber auch mit besorgtem Gesicht. Der Schock scheint noch immer tief zu sitzen.

„Soll noch einer versuchen, hier hereinzukommen. Ich schwöre es euch, es soll mal einer versuchen, hier hereinzukommen. Leute, wartet mal ab, was ich hier mache!“ Bleibt ihm zu wünschen, dass kein Krimineller auf diese Idee kommt, Chico (erneut) herauszufordern…