Lotto-König „Chico“ aus Dortmund: Nach Ärger mit Ordnungsamt – schon wieder Probleme mit Ferrari

Seit seinem Mega-Lotto-Gewinn von 10 Millionen Euro lebt Kürsat Y. aus Dortmund, besser bekannt als „Chico“, ein Leben in Saus und Braus. Was er sich als erstes gönnte: einen nigelnagelneuen Ferrari und einen ebenso neuen Porsche!

Die allermeisten, die im Lotto so richtig absahnen, behalten ihren Reichtum lieber für sich. Zu groß ist die Angst davor, ausgenutzt zu werden. Doch er sieht das anders: „Chico“ aus Dortmund prahlt mit seiner gewonnenen Kohle, rennt zu verschiedenen Medien, gibt ein Interview nach dem anderen. Jeder soll wissen: Kürsat Y. alias „Chico“ ist reich!

Lotto in Dortmund: Ordnungsamt wollte Ferrari abschleppen

Doch Reichtum schützt vor Strafe nicht: So machte der Lotto-König aus der Dortmunder Nordstadt bereits eine unangenehme Erfahrung mit dem Ordnungsamt. Eigentlich wollte er nur schnell einen Espresso in einem Café schlürfen. Er fand jedoch keinen Parkplatz – und stellte seinen Protz-Ferrari einfach in die zweite Reihe!

Ein gefundenes Fressen für das Ordnungsamt. Sie verpassten dem Dortmunder ein Knöllchen und wollten seinen Wagen sogar abschleppen. Immerhin gab sich „Chico“ reumütig: „Mehr als Entschuldigung kann ich nicht sagen.“

Lotto in Dortmund: Kein Platz für den Protz-Schlitten

Doch scheint das eine Problem mit dem Ferrari vom Tisch, bringt ihm seine Luxus-Karre in die nächste unangenehme Situation: Sein Ferrari passt einfach nicht in die Garage vor seiner Haustür! Das erzählte „Chico“ im Interview mit dem Dortmunder Radio-Sender 91.2.

„Ich habe eine Garage vor meiner Haustür gefunden. Passt nicht rein. Aber ich habe viele Freunde und so. Ich habe einen Freund, der heißt ‚Theo‘, der hat ein tolles Haus und mein Auto wird auch bei ihm in der Garage in seinem Hof passen.“, erklärt der Lotto-Millionär.

Immerhin eine Sorge weniger für den frischgebackenen Millionär…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga