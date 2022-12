Lotto-König „Chico“ aus Dortmund kennt jetzt kein Halten mehr – „Tun und lassen, was ich will“

Mit zehn Millionen Euro auf dem Konto kann man sich so einige Wünsche erfüllen. Das denkt sich aktuell auch Lotto-Gewinner „Chico“ aus Dortmund. Kürsat Y., wie der Neureiche mit bürgerlichem Namen heißt, lebt seit September ein Luxusleben.

Ein Luxuskauf jagt aktuell den nächsten. In Berlin hat „Chico“ kürzlich bei einem ausgiebigen Shopping Tripp mehrere Tausend Euro gelassen. Doch für den Dortmunder bedeutet der Jackpot-Gewinn noch viel mehr.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund genießt neue Freiheit

Teure Uhren, Designerkleidung und Luxuswagen – das sind für den Multimillionär inzwischen alles nur noch Peanuts. Als der 42-Jährige vor wenigen Tagen zum ersten Mal in seinem Leben in Berlin ist, genießt er sichtlich die Aufmerksamkeit. Denn selbst mehrere hundert Kilometer weit weg von seiner Heimatstadt Dortmund erkennen die Leute den Lotto-Gewinner auf der Straße: „Ich bin so glücklich, ich liebe das, dass mich so viele Leute kennen“, sagt Kürsat Y. gegenüber „Bild“.

Doch neben der Berühmtheit und dem Luxusleben hat Chico durch die Millionen seiner Meinung nach noch etwas viel Wichtigeres gewonnen: „Freiheit ist das Wichtigste im Leben. Dank meines Geldes habe ich jetzt die Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will …“, zitiert ihn „Bild„. Keiner sagt ihm mehr, wann er bei der Arbeit zu sein hat oder was er zu machen hat. Denn als der Lotto-Gewinn feststand, kündigte Chico als allererstes seinen Beruf als Kranführer.

Nun kann Chico mit seiner Freizeit machen, was er will. Das heißt nicht, dass der Multimillionär sich ausruht. Denn der 42-Jährige ist ständig auf Achse und bastelt aktuell auch an einer TV-Karriere. Wie der Dortmunder gegenüber DER WESTEN verriet, hat er einen Ein-Jahres-Vertrag mit einem Sender unterschrieben. Einzelheiten wollte der Neureiche jedoch noch nicht preisgeben. Klar ist jedenfalls, dass Chico nicht vorhat, so schnell von der Bildschirmfläche zu verschwinden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga