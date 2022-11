Lotto-König „Chico“ aus Dortmund ist nicht zu helfen – plötzlich taucht SIE an seiner Seite auf

Durch seinen Lotto-Gewinn ist er bekannt wie ein bunter Hund. Und jetzt hat für Kürsat Y. alias „Chico“ aus Dortmund ein komplett neues Leben begonnen. Nicht nur geht der Lotto-König aus der Nordstadt auf große Shopping-Tour – er scheint auch einen größeren Plan zu verfolgen.

Es ist offensichtlich. Das Geld allein reicht „Chico“ noch nicht zu seinem Glück. Der ehemalige Kranfahrer will, dass jeder weiß, wer er ist und was er hat. Und dafür investiert der Lotto-Glückspilz so einiges.

Lotto-König „Chico“ will ganz groß raus

Zeitung, Radio, Fernsehen und Social Media. „Chico“ lässt keinen Kanal aus, um seinen Reichtum in die Welt hinauszuposaunen. Was der Dortmunder im Schilde führt, hatte sich bereits an seinem Geburtstag bei „Stern TV“ angedeutet. In dem RTL-Magazin bekam er große Augen, als Eveyln Burdecki ihn als den neuen „Bachelor“ ins Spiel brachte. Ob er in der neuen RTL-Staffel wirklich die Chance auf die Suche nach der großen Liebe bekommt, steht noch in den Sternen.

Bis es soweit sein könnte, bleibt der Lotto-Gewinner aber nicht untätig. Bei Instagram veröffentlichte er nun gemeinsame Bilder mit Modeunternehmerin Claudia Obert. Begleitet von „Bild-TV“-Kameras schlenderte der frischgebackene Millionär mit der Luxus-Dame unter anderem über die Königsallee.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und von Claudia Obert kann sich „Chico“ so einiges abschauen. Schließlich hat sie das erreicht, was er offensichtlich auch will.

Lotto-König „Chico“ ist nicht zu helfen

Denn die Modeunternehmerin ist durch zahlreiche Reality-TV-Auftritte deutschlandweit berühmt. Was denn der wichtigste Tipp wäre, den sie dem Dortmunder mit auf den Weg geben könnte, wollte der „Bild“-Reporter wissen: „Gar keiner“, antworte Obert spontan.

Das ist Claudia Obert:

Unternehmerin aus Freiburg

Gründete das Modelabel „Lean Selling“ und lebt in Hamburg

Bekannt aus zahlreichen TV-Shows (u.a. Promi-Dinner, Promi Big Brother, Kampf der Reality-Stars)

In ihrer Instagram-Story hält sie eine Lobeshymne auf den Lotto-König aus Dortmund: „Ich kann nur sagen, jetzt träum ich auch davon zehn Millionen im Lotto zu gewinnen. Er ist so eine coole Socke. So ein geiler Typ. Ich finde ihn sowas von hammerhart“, so Obert. „Chico habe keinerlei „Neureichen-Allüren“. Man merke ihm an, dass er den Geldsegen einfach nur genieße. „Also ich beneide ihn wirklich. Ich könnte ihn küssen. Er ist so ein Glückspilz der Nation. Und überall, wo er war: die Leute fanden ihn so toll. Richtig herzlich.“ Wenn das keine Werbung für eine mögliche Reality-TV-Premiere ist…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga