Lotto-König Chico fährt durch Dortmund – bei diesem Anblick stockt ihm der Atem: „Oh mein Gott“

Wo auch immer Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, in Dortmund auftaucht, seine Fans sind nicht weit. So auch in einer dramatischen Situation, in der sich der Lotto-Millionär am Dienstag plötzlich wiedergefunden hat.

Der 43-Jährige fuhr gerade mit seinem Porsche durch die Nordstadt, als er plötzlich Zeuge eines Notfalls wurde. Doch der Lotto-Glückspilz konnte sich kaum auf das Geschehen konzentrieren, weil es von allen Seiten auf ihn einprasselte.

Lotto-Chico fassungslos: „Oh mein Gott“

„Dortmund ist am Brennen“, teilte Chico seinen Fans mit, als er am frühen Montagabend (29. April) auf der Gronaustraße, Ecke Westerholdstraße unterwegs war. Sein Beifahrer hielt mit der Kamera auf den Bahndamm neben der Straße. Von dort stieg eine Rauchsäule auf. „Oh mein Gott“, entfährt es Chico, als er das Ausmaß des Brands erkennt.

Als der Dortmunder mit seinem Porsche an der Kreuzung halten muss, erkennen ihn plötzlich einige Kinder am Straßenrand in unmittelbarer Nähe zum Feuer. Sie winken dem Lotto-Millionär, rufen seinen Namen, genau wie eine Frau im Auto auf der anderen Seite. Chico freut sich über seine Fans, erkennt aber sofort die Gefahr und ruft: „Ey Jungs, geht mal von da weg. Das ist ein Feuer. Nicht, dass da irgendetwas runterfällt.“ Die Kinder drehen daraufhin ab.

Brand sorgt für Störungen in Dortmund

Kurz nach Chico traf auch die Feuerwehr Dortmund am Unglücksort ein. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren aus bisher ungeklärter Ursache diverse Zelte und Matratzen direkt an einer Brücke an einem stillgelegten Bahngleis in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer unter anderem über eine Drehleiter aus.

Die Feuerwehr Dortmund bekämpft den Brand in der Nordstadt. Foto: Feuerwehr Dortmund

Während der Löscharbeiten musste zeitweise die darunterliegende Bahnstrecke zwischen Dortmund und Lünen gesperrt werden. Gleiches galt für die Stadtbahn-Linie 44 in Richtung Borsigplatz. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Unklar war zunächst, ob die Brücke möglicherweise unter dem Brand gelitten hatte. Doch ein Statiker konnte schließlich Entwarnung geben.

