Lotto-König Chico hat alle hintergangen – Fans geschockt: „Warum lügen?“

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, hat mal wieder einen rausgehauen. Nach seinem Trip nach Dubai stand der Lotto-Millionär kürzlich bei Beat Mörker in der Schweiz auf der Matte. Der selbsternannte WC-Papier-König hat den ehemaligen Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit zu einem Austausch unter Millionären geladen.

Dabei plauderte Chico nicht nur fröhlich über seinen Kontostand (mehr dazu hier >>>). Der 43-Jährige versuchte dabei auch, seine Fans hinters Licht zu führen.

Lotto-Chico tischt Fans Lüge auf

Es sollte wirken wie der neue Gesundheits-Trend unter den Schönen und Reichen. Der Schweizer Selfmade-Millionär hat sich nach eigenen Angaben auf den Besuch aus dem Ruhrpott eingestellt: „Weil ich gewusst habe, dass du kommst, habe ich den Whirlpool abgestellt.“ Eisbaden soll auf dem Programm stehen. „Das ist gesund“, so Mörker und gibt sich selbstkritisch: „Ich muss meine CO2-Bilanz etwas ausbessern in diesem Jahr.“

Unter großem inneren Widerstand zieht es Chico und seinen neuen Kumpel also ins Wasser. Um das große Frösteln erträglicher zu gestalten, gönnten sich die beiden ein Glas Champagner. Doch schon bevor der große Deep-Talk beginnt, haben einige Zuschauer den Fake schon erkannt.

Chico im Kreuzfeuer: „Lächerlich“

Doch es dauert länger als zehn Minuten, bis die beiden den Schwindel aufdecken. Denn der Pool war keineswegs ausgestellt. Chico und sein Kumpel badeten die ganze Zeit bei angenehmsten Temperaturen. „Boah, ich bin drauf reingefallen. Und ich dachte noch, wie lange bleiben die noch da drin“, lacht eine Zuschauerin über sich selbst.

Andere ließen sich nicht so hinters Licht führen. Einer gibt an, dass er von Anfang an nicht geglaubt habe, dass das Wasser kalt sei, weil Dampf aus dem Whirlpool aufstieg. „Und dachte so: warum lügen die?“ Doch dann lösten beide den Prank auf: „Das war Eisbaden im Millionärs-Style“, sagt der Schweizer. Und Chico setzt noch einen drauf: „Leute, denkt ihr wir würden in eiskaltes Wasser reingehen? Ich bitte euch“, scherzt der Dortmunder. Seine Fans feiern die Aktion: „Chico, bester Mann!“