Lotto-König Chico packt aus: DAS war seine dümmste Investition

Über Nacht vom drogensüchtigen Kranfahrer zum Lotto-Millionär: Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, hat einen kometenhaften gesellschaftlichen Aufstieg hinter sich. Vor zwei Jahren saß der Mann aus der Dortmunder Nordstadt noch im Knast. Am Freitag (29. Februar) plauderte er in einer illustren Runde mit dem WDR-Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz im „Kölner Treff“ über seinen Lebenswandel nach dem Jackpot.

Dabei verriet Lotto-Chico nicht nur, wie es um seinen Kontostand steht (alles dazu hier), sondern auch, wovon er wohl besser seine Finger gelassen hätte.

Lotto-König Chico trennt sich von Millionen

„Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte“, gesteht Chico in der WDR-Talkrunde mit Blick auf seine Vergangenheit. Drogen, Spielsucht, Schulden. Seine Familie habe sich für ihn geschämt, seine Freunde sich über ihn lustig gemacht. Das Lotto-Spiel sei irgendwann seine letzte Hoffnung gewesen, um aus dem Sumpf herauszukommen.

Im September 2022 sollte es tatsächlich klappen – Chico war über Nacht zum Multimillionär geworden. Aus Angst, das Geld für Drogen oder andere Dummheiten zu verbraten, habe er die Hälfte der knapp zehn Millionen Euro Gewinnsumme sofort seinem Bruder überwiesen. Einen anderen Teil bekam vorerst sein bester Freund. Er selbst habe „nur“ ein paar hunderttausend Euro behalten. Und mit der Kohle ließ Chico es ordentlich krachen.

Das waren die Gäste beim Kölner Treff am 29. September 2023:

Singer-Songwriterin Miss Allie

Sternekoch Tim Raue

Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi

Musiker Max Mutzke

Lotto-Millionär Chico

Literaturkritikerin Elke Heidenreich

Diese Investition bereut Lotto-Chico

Neben den Sportwagen, die er für sich und seine Familie springen ließ, ging Chico in den ersten Monaten nach dem Jackpot mächtig shoppen. Moderator Micky Beisenherz wollte wissen: „Was war das dümmste Investment, das du getätigt hast?“ Chico überlegt nicht lange: „Ich hab alles richtig gemacht, außer meine Daunenjacken“, ist sich der Dortmunder sicher und wird konkret: „Ich habe über 76 Daunenjacken. Damit kann ich meine Häuser dämmen.“ Er habe da wirklich zu viele gekauft. Und das ist noch nicht alles.

Möglicherweise seien auch die 50 Sonnenbrillen und 30 Louis Vuitton ein paar zu viele. „Ich habe Hosen, die kosten über 1.000 Euro“, gesteht er außerdem. Elke Heidenreich mustert ihn und scherzt: „Aber da sind Löcher drin.“ Das Publikum johlt und auch Chico amüsiert sich: „Ich kenne Sie nicht, aber ich bin jetzt schon ein Riesen-Fan von Ihnen.“ Der Überfluss sei Chico mittlerweile bewusst. Aber es sei immer sein Traum gewesen, in schicke Läden hineinzugehen und sich alles leisten zu können. Mittlerweile habe er seinen Konsum aber deutlich zurückgefahren. Allerdings deutete er zuletzt an, dass er einen neuen Sportwagen im Auge hätte. Wir dürfen also gespannt sein, was da noch kommt.

