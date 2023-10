Lotto-König Chico: Irre Szene! Freundin Candice putzt sich mit 500-Euro-Schein die Nase

Sein Umgang mit Geld hat Kürsat Yildirim, genannt Chico, über Nacht berühmt gemacht. Der Dortmunder räumte knapp zehn Millionen Euro im Lotto ab und ging danach auf die ganz große Shopping-Tour. Neben Glanz und Glamour suchte er aber auch die große Liebe – und ist mittlerweile fündig geworden.

Seit diesem Sommer sind Lotto-König Chico und Candice Newgas das neue Dortmunder Traumpaar. Doch immer wieder muss sich die Oberkommissarin und Modebloggerin mit heftiger Kritik auseinandersetzen. Und hat darauf jetzt mit einem irren Video geantwortet.

Lotto-König Chico händigt 500-Euro-Schein als Taschentuch aus

Candice Newgas ist nur aus Geldgier mit Chico zusammen. Diesen Vorwurf muss sich die Polizistin neben Unmengen an weiteren Hass-Kommentaren täglich im Netz gefallen lassen. Darauf hat Chicos Freundin nun eine Antwort. In einem Video, das die Dortmunderin neulich bei Instagram postete, macht sich Candice über ihre „Hater“ lustig.

„Die Welt ist so gemein zu mir. Alle ärgern mich. Das Internet hasst mich“, schluchzt die Bloggerin in die Kamera. Chico eilt herbei, um sie zu trösten. Daraufhin fragt sie nach einem Taschentuch. Und was macht Chico? Der händigt ihr stattdessen einen 500-Euro-Schein aus, als sei es das Normalste der Welt. Candice trocknet ihre gespielten Tränen und fragt: „Kann ich noch eins haben?“ Wieder bekommt sie einen 500er und schnäuzt hinein. Ihr Kommentar zum Video: „Haters, do what you love to do“ (deutsch: Hater, macht, was ihr liebt“). Zudem gibt sie allen anderen den Hinweis, das Video nicht zu ernst zu nehmen.

Chico-Freundin kassiert weiter Hass

Während sich zahlreiche Fans und Follower, wie WDR-Moderator Micky Beisenherz oder Ex-Bordell-König Bert Wollersheim schlapplachen, kassiert Candice natürlich wieder einiges an Kritik. „Was ein Armutszeugnis“, schimpft einer. „Peinlich und das als Polizistin. Kein Wunder, dass kaum noch jemand Respekt vor Uniformierten hat“, findet eine andere.

Im Gespräch mit der „Bild“ bestätigt Candice, dass die Idee zu dem Video wegen der Geldgier-Vorwürfe gekommen sei. Beide hätten die Scheine extra für das Video geholt. Chico hat den größten Euro-Schein offenbar nicht ständig in der Tasche. Und Candice verrät: „Ich habe da nicht wirklich rein geschnupft. Natürlich haben wir die Scheine danach noch verwendet.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.