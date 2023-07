Seit seinem millionenschweren Lotto-Gewinn ist „Chico“ – alias Kürsat Yildirim – aus Dortmund deutschlandweit ein echter Promi geworden. Seine hunderttausende Fans in den sozialen Netzwerken füttert er dabei stets mit Einblicken in sein Leben als „Lotto-König“ – oder er nutzt seine Reichweite für Aktionen, bei denen er sein Geld für gute Zwecke einsetzen will.

Jetzt hat Chico jedoch für einige irritierte Blicke in der Dortmunder Innenstadt gesorgt. Vor der „Peek & Cloppenburg“-Filiale auf dem Westenhellweg sitzt Chico lässig mit Sonnenbrille vor dem Schaufenster – und haut virtuos in die Tasten eines Klaviers. Dass dabei jedoch nicht alles mit rechten Dingen zugeht, ist den Zuschauern schnell klar.

Lotto-König „Chico“ spielt Klavier in Dortmund

Auf Instagram und TikTok teilt Chico sein Klavier-Video aus der Dortmunder City. Die ikonischen Töne, die er dabei klimpert, kennt jeder – sie stammen aus dem Klassiker „Still D.R.E.“ (1999) von Hip-Hop/Rap-Ikone „Dr. Dre“. Schlummerte in Chico etwa die ganze Zeit ein musikalisches Talent, von dem seine Fans nichts wussten?

Nun, diese Frage lässt sich wohl erst beantworten, wenn Chico das Klavier-Video mit dem Original-Ton veröffentlichen würde. Denn tatsächlich fällt hier jedem Zuschauer sofort auf, dass die „Dr. Dre“-Musik hier nur nachträglich eingespielt wurde – und Chico sich hier einfach nur einen Scherz erlaubt hat.

Alles nur fake?

„Haters gonna say it’s fake“, schreibt der Lotto-Millionär augenzwinkernd zu dem Video. Spätestens mit dieser Nachricht ist offensichtlich, dass Chico hier niemand an der Nase herumführen, sondern einfach für ein paar Lacher sorgen will.

Ein paar Nutzer jedoch haben offenbar keinen Sinn für diese Art Humor – und meinen, sie müssten Chicos „Betrugsversuch“ sofort aufdecken. „Wer es glaubt? Die Melodie passt nicht zu deiner Fingerbewegung“, schreibt beispielsweise ein ganz aufmerksamer Zuschauer.

Glücklicherweise jedoch versteht ein Großteils von Chicos Followern den Witz. „Chico van Beethoven“, scherzt etwa ein User. Ein anderer Nutzer kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen: „Gefühlt alle Tasten bedient, aber immer gleiche Klänge.“

Ein Kommentarschreiber vermutet gar schon das Schlimmste: „10 Millionen weg, Chico verdient jetzt sein Geld mit Straßenmusik.“ Doch auch hier gilt, wie bei der gesamten Aktion von Chico: Keine Sorge, alles nur ein Scherz.