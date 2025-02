Kaufland in Dortmund: Jetzt ist es amtlich – Kunden entdecken Aushang am Kühlschrank

Jetzt ist es amtlich! Wer in Dortmund lebt, geht oft und gern im Kaufland im Stadtteil Mengede einkaufen. Doch nun müssen Anwohner und Kunden stark sein, denn der Supermarkt hat eine bittere Kunde mitzuteilen. Die erste üble Nachricht ist, dass der Kaufland in Dortmund seine Filiale in Mengede schließen wird. So weit, so schlecht.

Das ist immerhin seit rund 15 Monaten bekannt, Kunden konnten sich also darauf einstellen. Unklar war aber, wann genau die Pforten geschlossen werden. Jetzt aber ist auch das offiziell. Der Mietvertrag ist nämlich zum 30. April gekündigt, die Filiale selbst soll schon Ende März geschlossen werden. Die restliche Zeit soll Kaufland in Dortmund nutzen wollen, um die großen Verkaufsflächen zu räumen.

Kaufland in Dortmund: Jetzt ist es amtlich

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, ist die anstehende Schließung im Frühling schon seit Oktober 2024 für Kunden spürbar. Es sei weniger Personal unterwegs als vorher. Der Zustand des Marktes habe bereits gelitten. So fielen zeitweise Kühlanlagen aus, auf den neuesten Stand wurden sie nicht mehr gebracht.

Aufmerksame Kunden könnten an einem Kühlschrank einen ganz bestimmten Aushang auf einem DIN-A4-Zettel entdeckt haben. Dort würden folgende Worte stehen: „Liebe Kunden, Ihr Kaufland Dortmund-Mengede schließt am 29.03.2025 um 18 Uhr. Wir bedanken uns für Ihre Treue!“ Das besagte Datum ist der letzte Samstag im März.

Schließung wirft Schatten voraus

Was ebenfalls negativ auffällt: die mangelhafte Haltung der Kühlschränke. Nach einem Ausfall würden sie nicht mehr befüllt, die Optik leidet logischerweise auch darunter. Es bilden sich Eisblumen, dicke Eisbrocken und Zapfen. Kaufland teilte bereits mit, dass man diese Kühlschränke nicht mehr mit Waren befüllen würde. So gewöhnen sich die Kunden schon mal langsam aber sicher an die bevorstehende Schließung…