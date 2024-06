Flughafen Dortmund: Vorm Deutschland-Spiel herrscht Gewissheit

Am Samstagabend (29.06) spielt Deutschland gegen Dänemark im Achtelfinale der Fußball-EM. Um der Nationalmannschaft die Reise nach dem Spiel zu vereinfachen, beschloss man jetzt am Flughafen Dortmund eine wichtige Entscheidung.

Nach dem Spiel in Dortmund wird die Mannschaft nämlich die Rückreise zurück in das Teamquartier in Herzogenaurach antreten. Dafür muss man von dem Flughafen Dortmund in Richtung Nürnberg fliegen. Jedoch gibt es ein Verbot, das dieser Reise im Weg steht.

Flughafen Dortmund: strenges Nachtflugverbot

Am Flughafen Dortmund gilt ein strenges Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Davon ausgenommen sind nur dringende Polizei- oder Ambulanzflüge. In besonderen Fällen macht man auch für hochrangige Politiker Ausnahmen und diese können außerhalb der erlaubten Zeiten fliegen. Das Verbot besteht, um Lärm zu vermeiden und Personen, die in der Nähe des Flughafens leben, nicht in ihrer Nachtruhe zu stören.

Im Zuge des Achtelfinales in Dortmund macht man jetzt eine weitere Ausnahme. Nachdem das Spiel am Abend endet, darf die Nationalmannschaft vom Flughafen Dortmund abfliegen. Wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet, genehmigte die Bezirksregierung in Münster dies am Freitag (28.06). Das Spiel beginnt erst um 21 Uhr und selbst bei einer regulären Spielzeit von 90 Minuten würde man nicht schaffen, einen Flug vor 23 Uhr anzutreten.

Jedoch macht man nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft eine Ausnahme, sondern auch für die Teams, die sich für das Halbfinale in Dortmund qualifizieren. Aber nicht nur am Flughafen Dortmund kommt es zu einer Lockerung der Regeln. In Düsseldorf dürfen ebenfalls betroffene Fußballmannschaften trotz Nachtflugverbot auch in später Stunde fliegen.

Achtelfinale: Rückreise der Nationalmannschaft

Wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet, wurde als Begründung für die Lockerung der Regel angegeben, dass die Reiseplanung während der K.o.-Runde besonders schwierig zu bewältigen sei. Die entsprechenden Mannschaften können durch die Abreise am Flughafen Dortmund immens viel Zeit sparen und sich dadurch länger ausruhen für die bevorstehenden Spiele.

Nach dem Achtelfinalspiel gegen Dänemark wird die deutsche Nationalmannschaft ihre Rückreise am Flughafen Dortmund antreten. Durch die Lockerung des Nachtflugverbots können sie dadurch deutlich früher wieder das Teamquartier erreichen und sich, falls sie das Spiel gewinnen, besser für das Viertelfinale ausruhen. Man wird sehen, ob sie die zusätzliche Ruhe benötigen.