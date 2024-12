Eurowings-Schock am Flughafen Dortmund ++ Gebuchte Flüge ersatzlos gestrichen

Riesen-Schock am Dienstag (3. Dezember) am Flughafen Dortmund, nachdem Eurowings seine Pläne für 2025 bekannt gegeben hatte. Die Airline teilte am Dienstag ihren Sommerflugplan für 2025 mit.

Das sollte für lange Gesichter am Flughafen Dortmund führen. Denn 2025 heben aus dem Ruhrgebiet nur noch mickrige fünf Eurowings-Flieger ab. Damit fallen einige beliebte Reiseziele weg – und das ist noch nicht alles.

Eurowings streicht diese Verbindungen am Flughafen Dortmund

Thessaloniki, Kavala (Griechenland), Catania, Split und Mallorca (14 Mal pro Woche). Das sind die einzigen Ziele, die Eurowings im Sommerprogramm 2025 noch vom Flughafen Dortmund anbietet. Beliebte Ziele wie Rhodos, Malaga oder Alicante fallen genauso weg wie München.

Auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ erklärt Eurowings den Schritt mit wirtschaftlichen Gründen. Die Entscheidung sei zwar nicht endgültig, weil Flugpläne immer mal wieder optimiert würden. Dementsprechend könne es sein, dass gestrichene Ziele in Zukunft wieder auf dem Plan stehen könnten. Doch bislang schauen Fluggäste in die Röhre – und zwar auch solche, die sich bereits auf Reisen aus Dortmund eingestellt hatten.

Bereits gebuchte Eurowings-Flüge gestrichen

Denn nach Angaben der Zeitung habe Eurowings sogar schon gebuchte Flüge für 2025 kommentarlos annulliert. So seien etwa Flugtickets für Reisen im April nach Malaga gestrichen worden. Betroffene müssen demnach rund fünf Monate vor der geplanten Reise eine neue Verbindung suchen.

Eurowings bestätigte das Vorgehen gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Eine Begründung dafür blieb aus. Eine Anfrage von DER WESTEN zu den Gründen ist gestellt. Während Eurowings sein Angebot in Dortmund reduziert, kommen andernorts neue Verbindungen hinzu. So fliegt die Airline ab dem Flughafen Köln/Bonn zukünftig unter anderem Korsika, Klagenfurt und Funchal (Madeira) an.