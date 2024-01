Dortmund: Angriff auf Linienbus – Fahrer entsetzt! „Unfassbar“

Gefährliche Aktion in Dortmund! Am Dienstagabend (23. Januar) haben Unbekannte einen Linienbus in Dortmund schwer beschädigt und die Reisenden wie auch den Fahrer sicherlich in Angst und Schrecken versetzt. Plötzlich krachte es und die Scherben flogen den Leuten um die Ohren.

Jetzt meldet sich das Dortmunder Busunternehmen mit einem wichtigen Aufruf.

Dortmund: Busunternehmen schockiert – „Können so etwas nicht verstehen“

Gegen 19.00 Uhr war der Bus der Linie 428 in Dortmund-Wickede nahe der Haltestelle Wickede West S-Bahnhof unterwegs, als es plötzlich krachte. Durch die Fenster des Fahrzeugs flogen Steine. Scherben landeten auf den Sitzen und in den Gängen, die Fenster waren zerdeppert.

TRD-Reisen Fischer, das zuständige Busunternehmen, zeigt sich schockiert. „Unsere Busse befördern Menschen. Alte Menschen, junge Menschen, Menschen wie dich und mich. Menschen, die im schlimmsten Fall schwer verletzt werden können. Also warum gefährdet man diese? Wieso bewirft man einen Linienbus mit Steinen? Wir können so etwas nicht verstehen.“

Zeugenaufruf – wer kennt den Steinewerfer?

Das Busunternehmen teilt auf Facebook Fotos von dem völlig demolierten Bus und hofft damit auf Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben. Sie sollen sich bei dem Unternehmen oder auch bei der Polizei melden.

„Wie traurig“, kommentieren die Ersten. „Unfassbar, was hier passiert ist. Ich bin fassungslos. Ich hoffe, es wurde niemand verletzt!“

Viele können ein solches Verhalten einfach nicht verstehen, geschweige denn entschuldigen. „Ich frage mich, wer macht so etwas?! Unglaublich. Ich kann solche Handlungen nicht begreifen.“