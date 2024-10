Westfalenpark Dortmund: Bittere News für alle „Winterleuchten“-Fans! Park reagiert sofort

„Well, I wait around the train station. Waitin‘ for that train. Waitin‘ for the train, yeah“, sang einst Jimi Hendrix aus voller Kehle und auch die Besucher des Westfalenparks in Dortmund können mitsingen. Warum? Ganz einfach: Durch die beliebte Grünanlage fährt schon lange eine traditionelle Kleinbahn.

Und genau die sorgte viele Jahre lang für strahlende Gesichter bei Groß und Klein. Kein Wunder, denn mit der nostalgischen Tuckerbahn konnte man den Park aus einer ganz anderen Perspektive genießen. Doch damit ist vorerst Schluss, dem Park bleibt keine andere Wahl.

Dortmund: Kult-Attraktion auf Eis gelegt

Für viele Fans dürften diese Worte ein Stich ins Herz sein – hängen doch viele schöne Momente mit den Liebsten an der kleinen Lok. Nun müssen sie genau auf diese Tradition, die seit 1958 durch den Park tuckert, vorübergehend verzichten. Warum? Wegen möglicher Bergschäden in Teilen des Parks. Und davon ist eben auch ein Teil der Eisenbahnstrecke betroffen.

Trotz des Schocks wollen die Betreiber des Westfalenparks in Dortmund ihren Besuchern das Eisenbahnerlebnis nicht nehmen. Und scheinbar haben sie nach reiflichem Grübeln und Raten eine Lösung gefunden, die sogar nachhaltig ist! Auf den Gleisen des Parks fährt jetzt ein Solarexpress. Und warum ist das so nachhaltig? Ganz einfach.

Eine solarbetriebene Eisenbahn ist ein Schienenfahrzeug, das hauptsächlich mit Hilfe von Sonnenenergie aus Solarzellen betrieben wird. Aber nicht nur das! „Auch bei der Materialauswahl wurden nachwachsende Rohstoffe wie Flachsfasern statt Glasfasern verbaut“, so Peter Amberg gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

„Winterleuchten“: Müssen Fans auf eine Bahn-Fahrt verzichten?

Hört sich nach einer guten Lösung an, oder? Wie lange die Kultbahn noch außer Betrieb sein wird, steht noch nicht fest. Aber eine Sache ist sicher, auch während des „Winterleuchten“ im Park müssen die Besucherinnen und Besucher nicht auf das fröhliche Bahn-Getucker verzichten. Denn auch in dieser Zeit rollt der Solarzug – und zwar gezielt an den Lichtkunstwerken vorbei. Klingt wie ein absoluter Wintertraum, aber was kostet das Ganze?

Die Preise bleiben unverändert bei 5 € für Erwachsene und 2 € für Kinder von 4 bis 15 Jahren. Zusätzlich fährt die Bahn nicht nur an Heiligabend, sondern auch jeden Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Also ab nach Dortmund in die kleine Tuckerbahn. Ganze 30 Personen können bisher mitfahren – aber keine Sorge, weitere Solarbähnchen sind bereits in Planung. Also gute Fahrt und Bahn frei!