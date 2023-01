Dortmund: Trotz zahlreicher Schließungen! Volksbank eröffnet ausgerechnet hier neue Filiale

Auf die Volksbank sind die Kunden im Osten von Dortmund möglicherweise nicht allzu gut zu sprechen. Schließlich wurden die Filialen in den Stadtteilen Asseln, Brackel, Körne und Scharnhorst in der jüngeren Vergangenheit allesamt geschlossen.

Da bleiben in ganz Dortmund nur noch zehn Volksbank-Filialen übrig… nein, jetzt sind es elf! Am Samstag (21. Januar) wurde ein neuer Standort eröffnet – ausgerechnet in Brackel, wo man zuvor bereits eine Filiale geschlossen hatte. Was hat es mit dieser Entscheidung auf sich?

Dortmund: Neue Volksbank-Filiale in Brackel

Am Brackeler Hellweg 128 stand einst ein Kodi-Markt – jetzt hat eine Volksbank-Filiale dort neu aufgemacht. Und Thomas Kirmse, Marktbereichsleiter der Dortmunder Volksbank, ist stolz wie Bolle.

Er sieht in der Filiale fast schon eine Art Wiedergutmachung für die geschlossenen vier Standorte. Sein Argument: Alle Bewohner der von Schließungen betroffenen Standorte wären mit dem ÖPNV perfekt in der Lage, die neue Filiale in Brackel zu besuchen. Von einem „Verkehrsknotenpunkt“, nahe von Haltestellen der U43 und der S4, ist die Rede. Ob das – oder auch eine angekündigte Lademöglichkeit für E-Bikes – über den Verlust einer Bankfiliale im eigenen Stadtteil hinwegtrösten können?

Frühere Filialen zu schlecht besucht?

Wenn es nach Kirmse geht, auf jeden Fall. Seine Aussagen klingen fast schon so, als hätte es die vorherigen Einzelstandorte eigentlich gar nicht gebraucht, da sie sowieso kaum besucht worden wären: „Wie oft waren Sie im vergangenen Jahr persönlich bei Ihrer Bank und brauchten einen Mitarbeiter? Ein Mal, zwei Mal?“

Einen siebenstelligen Betrag hat man in den Bau der neuen Volksbank-Filiale investiert, berichten die „Ruhr Nachrichten„. Der neue Standort soll auch an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sein, deren Banking-Verhalten sich in den letzten Jahren stark ins Digitale verlagert hat.

Am Montag (23. Januar) macht die neue Volksbank-Filiale offiziell für alle Kunden auf.