Dortmund: Schlimmer Unfall! Junge (12) von Auto erfasst

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Dortmund. Schlimmer Unfall in Dortmund am Mittwochmittag. Ein Junge (12) erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Kind in Dortmund gegen 13.20 Uhr auf der Stockumer Straße von einem Auto erfasst worden.

Dortmund: Kind nach Schulschluss überfahren

Nach langwieriger Versorgung vor Ort wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche andere Kinder bekamen den Unfall an der nach Schulschluss an der stark frequentierten Bushaltestelle „Brünninghausen“ mit.

In Dortmund hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Foto: Markus Wüllner

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Ursache des Unfalls muss nun geklärt werden

Die Polizei hatte eine umfangreiche Unfallaufnahme gestartet. Zeugenaussagen zufolge wollte ein Mann (63) aus Herdecke links in die Ardeystraße einbiegen.

Die Ampel sei grün gewesen. Plötzlich sei der 12-Jährige zwischen zwei wartenden Autos im Geradeaus-Verkehr aufgetaucht. Ein 83-jähriger habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Jungen erfasst.

Das Unfallopfer liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Die Stockumer Straße, eine Hauptverbindungsstraße im Dortmunder Süden, musste für über eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Linienbusverkehr. (fb)

