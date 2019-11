Dortmund: Mann beschwert sich bei Nachbar über Lärm – der zieht einen Säbel

Dortmund. Am Mittwoch ist ein Streit im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Annenstraße in Dortmund völlig eskaliert. Zwei Männer (28,36) gerieten aneinander – einer zückte plötzlich einen Säbel.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurde schließlich auch die Polizei alarmiert. Zu ernsthaften Verletzungen ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Dortmund: Mann bedroht seinen Nachbarn mit Säbel

Nach den ersten Ermittlungen gerieten die beiden Dortmunder gegen 12.50 Uhr aneinander, als sie sich im Hausflur trafen. Anscheinend beschwerte sich der 36-Jährige bei seinem jüngeren Nachbarn über den Lärm aus der vorherigen Nacht.

Ohne Vorwarnung zückte dieser einen Säbel und bedrohte den Älteren der beiden damit. Der reagierte schnell, zog den 28-Jährigen zur Seite, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte.

Angreifer flüchtet in Wohnung

Er stand allerdings schnell wieder auf, holte sich den Säbel zurück, verletzte seinen Widersacher damit und flüchtete in seine Wohnung.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, forderten sie den 28-Jährigen auf, die Wohnungstür zu öffnen. Mit der vorgehaltenen Dienstwaffe wurde er festgenommen.

In der Wohnung fanden die Beamten noch etwas anderes

In seiner Wohnung fanden die Beamten neben dem Säbel auch augenscheinliche Betäubungsmittel. Sie stellten alle Gegenstände sicher und brachten den Dortmunder zunächst in ein Krankenhaus, wo seine Verletzung behandelt wurde.

Von dort aus wurde er in eine psychiatrische Klinik überwiesen. (db)