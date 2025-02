Dortmund: Beliebte Imbiss-Kette macht dicht – Kunden werden deutlich! „Kein Verlust“

Imbisse gehören in vielen Städten einfach zum Straßenbild – auch in Dortmund. Ob für die schnelle Mittagspause, den Snack zwischendurch oder als Treffpunkt für Stammgäste – sie sind oft mehr als nur ein Ort für eine Mahlzeit. Doch die Gastronomieszene wandelt sich, und nicht jedes Lokal kann sich langfristig behaupten.

Immer häufiger müssen Restaurants und Cafés schließen, sei es aufgrund steigender Kosten oder schlicht mangelnder Kundschaft. Nun trifft es allerdings eine bekannte Imbiss-Kette, die für immer verschwindet. Gleich nach der Nachricht lassen Kunden Dampf ab.

Dortmund: Imbiss-Kette macht dicht

In Dortmund gibt es kulinarisch fast alles, was das Herz begehrt. Doch künftig müssen die Bewohner auf eine bekannte Kette verzichten: Pizza Hut hat seine letzte Filiale in der Stadt geschlossen. Der Standort am Ostenhellweg hat seinen Betrieb eingestellt – statt knuspriger Pizza und Pasta bleibt der Herd nun kalt.

Für einige die perfekte Gelegenheit, um über ihre persönlichen kulinarischen Wünsche für die Zukunft zu sprechen. „Endlich wieder Platz für eine Döner-Bude“, freut sich ein User auf Facebook. Ein anderer träumt von einem Imbiss mit deftigen Klassikern wie Bockwurst, Frikadellen, Brat- und Currywurst. Doch auch kritischere Stimmen sind zu lesen.

Dortmund: Kunden werden nach Schließung deutlich

Eine Userin kommentiert trocken auf Facebook: „Das ist echt kein Verlust!“ Doch dass die Pizza-Hut-Filiale schließen muss, stimmt einen Verbraucher auch nachdenklich: „Dortmund stirbt. So ist es. Traurig aber wahr. Denkt mal nach.“

+++Dortmund: Autofahrer wollen nur Parkschein ziehen – sie ahnen nicht, worauf sie sich einlassen+++

Doch was passiert mit dem leeren Lokal? Wie die „Ruhr Nachrichten“ schreiben, sei der Standort am Ostenhellweg für große Namen derzeit weniger attraktiv. Ob aber dieser Fakt oder ausbleibende Kundschaft die Gründe für die Schließung waren, bleibt ungeklärt. Neue Interessenten für die Räumlichkeiten können sich per Telefonnummer melden, die auf einem Aushang vermerkt ist.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer künftig rund um Dortmund in den Genuss von Pizza Hut kommen möchte, muss den Weg nach Bochum oder Kamen auf sich nehmen.