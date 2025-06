Dortmund: Bürger schimpfen lauthals – nirgends im Ruhrgebiet ist es schlimmer

Da müssen Dortmunder Bürger einmal gaaanz tief durchatmen: Ihre Stadt schneidet in einem Ranking besonders schlecht ab – der ein oder andere Anwohner dürfte mit diesem Problem wohl schon so seine Erfahrungen gemacht haben…

So ein Gang zur Behörde kann schonmal zur Zerreißprobe werden. Und das Geduldsspiel beginnt meist bereits bei der Terminfindung. Doch wie glücklich sind die Deutschen mit ihren Ämtern? Die Webseite „Online Casino Deutschland“ hat insgesamt 70.499 Google-Rezensionen von insgesamt 418 Ämtern, in denen Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können, in den 50 größten deutschen Städten ausgewertet. Dortmund kommt dabei alles andere als gut weg.

Dortmund: Nur zwei andere Städte aus NRW sind schlechter

Von den 50 untersuchten Städten landet Dortmund nur auf dem 42. Platz! Keine Stadt im Ruhrgebiet schneidet dabei schlechter ab. Aus Gesamt-NRW sind nur noch Köln und Bonn (beide Rang 46) schlechter.

Im Hinblick auf die einzelnen Standorte mit mindestens 50 Bewertungen fällt besonders eine Behörde bei den Nutzern durch: Nur 1,8 von fünf Punkten geben die Duisburger ihrem Bürger- und Ordnungsamt. Ein Großteil der Negativ-Kommentare bezieht sich dabei auf den Umgang mit Ordnungswidrigkeiten.

Diese Ruhrpott-Stadt steht besonders gut da

Doch es gibt auch gute Nachrichten aus dem Pott: Zufrieden mit den städtischen Behörden sind die Bochumer, die den Bürgerservices eine Durchschnittsbewertung von 4,3 geben. Noch besser schneidet sogar das Bürgerbüro in Wuppertal ab. Hier gibt es eine durchschnittliche Rezension von 4,5 Punkten. Besonders die motivierten und freundlichen Mitarbeiter würden für einen entspannten Behördengang sorgen. Für ein gutes Beispiel müssen die Dortmunder Ämter sich also nicht allzu weit weg umschauen…