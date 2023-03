Dortmund verbietet nackte Brüste im Schwimmbad – aber in DIESER Revierstadt fallen die Bikinis

Nackte Brüste in Dortmunder Schwimmbädern? Bloß nicht, wenn es nach den Verantwortlichen der Stadt geht.

Wie die Stadt Dortmund am Donnerstag (16. März) auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte, gebe es trotz der bundesweiten Diskussionen keine Überlegungen, Besucherinnen im Schwimmbad das Baden oben ohne zu erlauben. In einer Nachbarstadt sieht es allerdings komplett anders aus.

Dortmund verbietet Oben-ohne-Baden für Frauen

Auf die Anfrage unserer Redaktion antwortete die Stadt Dortmund mit deutlichen Worten. „Die Besucher und Besucherinnen haben alles zu unterlassen, was gegen die guten Sitten verstößt oder die Sicherheit, Ruhe und Ordnung beeinträchtigt“, heißt es in der Hausordnung der drei städtischen Hallenbäder. Seitens der Besucher habe es bisher „keine Hinweise auf die Notwendigkeit“ gegeben, etwas an den gegebenen Regeln zu ändern.

Auch die Stadt Duisburg haben auf unsere Anfrage geantwortet – und der Idee des Oben-Ohne-Schwimmens eine Abfuhr erteilt. So sei es in den Bädern der Stadt „derzeit nicht beabsichtigt, dies zu ermöglichen“.

Bochumer Bäder geben grünes Licht

In einer anderen Ruhrgebietsstadt hält die neue Oben-ohne-Regel jetzt jedoch Einzug. Die „WasserWelten“ in Bochum erlauben es ab sofort auch Frauen, beim Besuch der städtischen Bäder ihre Oberteile abzulegen. Aber: „Die Bedeckung der primären Geschlechtsmerkmale bleibt nach wie vor obligatorisch“, gibt Pressesprecher Christian Seger zu bedenken.

Grund für die Entscheidung war eine bundesweite Diskussion in den vergangenen Tagen. Erst kürzlich hatte eine Frau in Berlin eine Diskriminierungsbeschwerde eingereicht – und forderte, dass Frauen in städtischen Bädern auch ohne Oberteil schwimmen gehen dürften. Mit Erfolg. In Berlin – und auch seit kurzem in Köln – darf nun jeder oben ohne ins Wasser. In Göttingen, Siegen und Freiburg ist das sogar schon seit 2022 erlaubt.