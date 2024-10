Dortmund: Veranstaltungen sorgen für Verkehrschaos rund ums Stadion – kilometerlanger Stau

In Dortmund herrscht am Freitagabend (18. Oktober) ein großes Verkehrschaos. Kilometerlang staut es sich in der Pottstadt rund um den Signal-Iduna-Park. Grund dafür sind zwei zeitgleich stattfinde Großveranstaltungen.

Zum einen trägt Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr sein Heimspiel gegen St. Pauli im Stadion aus. Rund 80.000 Fans passen in die BVB-Heimstätte. Zeitgleich findet nur unweit davon die Aufzeichnung für den „Schlagerboom“ in der Westfallenhalle statt. Bei der Anreise brauchen Besucher starke Nerven.

Dortmund: Verkehrschaos rund ums Stadion

Für die Generalprobe zum „Schlagerboom“ wurden rund 10.000 Tickets verkauft. Bereits im Vorfeld wurden Fußball- und Schlager-Fans gewarnt, dass es zu einem Verkehrschaos bei der Anreise kommen könne (hier mehr dazu). Und genau das ist nun passiert. Am Freitagabend staut es sich bereits zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltungen auf der Autobahn sowie rund um die Wittekindstraße.

Schon länger ist auf der A40 der Teil zwischen dem Kreuz Bochum und der Anschlussstelle Bochum-Harpen gesperrt. Aktuell ist zudem auch der Bereich zwischen Essen Zentrum und Gelsenkirchen Süd dicht. Hinzu kommen Bauarbeiten im B1-Tunnel auf der Ardeystraße direkt vor dem Stadion.

Kilometerlanger Stau bei der Anreise nach Dortmund. Foto: Fernandez / News4 Video- Line TV

Polizei mit dringender Warnung

Wer erstmal in die Stadt reingekommen ist, wird zusätzlich starke Nerven bei der Parkplatzsuche benötigen. Der BVB wies einige Tage vor dem Spieltag bereits darauf hin, dass viele A-Parkplätze bereits belegt sein werden, wenn die Fans kommen. Es wurde zu einer frühen Anreise und dem Ausweichen der Parkplätze an der Universität (2 Euro) empfohlen.

Um kurz vor 20 Uhr warnte die Polizei Dortmund auf „X“ jedoch bereits: „Alle verfügbaren Parkplätze sind belegt! Reisen Sie wenn möglich mit dem ÖPNV an oder gehen Sie zu Fuß.“ Ob es alle Fans rechtzeitig zum Anpfiff geschafft haben, ist wohl eher unwahrscheinlich. Das Spiel wurde aber auf jeden Fall pünktlich gestartet. Mit einer Entspannung der Verkehrslage rechnet die Polizei aber erst nach Abpfiff.

„Nach Spielende dürfte es jedoch erneut zu erheblichen Staus kommen. Die Polizei rechnet damit, dass es erst gg. 1 Uhr zu einer spürbaren Entspannung kommt. Bitte umfahren Sie den Bereich wenn möglich weiträumig“, so die dringende Empfehlung.