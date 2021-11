Dortmund: Polizei wird zur Brücke am Hörder Bahnhof gerufen. Dort spielen sich erschreckende Szenen ab. (Symbolbild)

Dortmund: Polizei wird in der Nacht zu Brücke gerufen – Gruppe wirft Glasflaschen und Mülleimer auf Autobahn

Dortmund. Polizei-Einsatz in Dortmund! In der Nacht zu Sonntag ist die Polizei Dortmund zur Brücke am Hörder Bahnhof gerufen worden.

Das, was sich auf der Brücke in Dortmund abspielt, macht die Beamten sprachlos.

Dortmund: DAS passierte auf der Brücke beim Hörder Bahnhof

Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einer Brücke im Bereich des Hörder Bahnhofs gerufen. Zeugen haben Jugendliche dabei beobachtet, wie sie Mülleimer und Glasflaschen von der Hörder Brücke warfen.

-------------------------------

Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-------------------------------

Als die Polizisten eintrafen, sperrten sie erst einmal die Hörder Bahnhofsstraße ab, um die Glasscherben einzusammeln. Daraufhin warfen die Unruhestifter Glasflaschen in Richtung der Beamten und eines vorbeifahrenden Taxis. Es handelte sich dabei wohl um fünf bis zehn Personen.

Die Polizei bittet nun mit diesen Hinweisen um Mithilfe:

Ein Mitglied der Gruppe war ca. 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug ein helles Oberteil mit schwarzer Weste und eine blaue Jeans.

Ein weiterer Unruhestifter, der einen Vollbart trug, wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt.

Zudem soll ein Mitglied blonde Haare gehabt und einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug getragen haben.

-------------------------------

Mehr Meldungen aus Dortmund:

Hund in Dortmund: Gassigehen am Phönixsee? Dann besser DAS mitnehmen, sonst wird es teuer!

Flughafen Dortmund: Große Ankündigung! Jetzt kannst du dich auf DIESES neue Reiseziel freuen

Dortmund: Feuer-Drama! Behinderter Mann in Wohnung eingeschlossen – Feuerwehr macht gefährliche Entdeckung

-------------------------------

Der Taxifahrer sowie alle anderen Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden. (lb)