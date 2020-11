Dortmund: Polizei soll Mann aus Zug holen – dann wird es lebensgefährlich

Einen sehr gefährlichen Einsatz musste die Polizei in Dortmund durchführen.

Eigentlich sah alles vorerst wie ein Routineeinsatz am Hauptbahnhof in Dortmund aus, doch dann eskalierte die Situation.

Dortmund: Polizei soll Mann aus einem Zug holen

Am vergangenen Freitag wurde die Bundespolizei gegen 15 Uhr zu einem Einsatz am Hauptbahnhof in Dortmund gerufen, so die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin.

Ein Mann sollte von der Weiterfahrt mit einem ICE ausgeschlossen werden, da 37-jährige aus Eickelborn andere Reisende und auch das Zugpersonals in dem Zug beleidigt haben soll. Doch zu einem Einsatz in dem Zug kam es dann aber doch nicht.

Dortmund: Mann beleidigt Polizisten

Als die Polizei an dem entsprechenden Gleis am Hauptbahnhof in Dortmund eintraf, saß der Mann bereits auf einer Bank auf dem Bahnsteig. Von Einsicht oder Reue war bei dem Mann allerdings nichts zu merken, berichtet die Polizei.

Nach deren Eintreffen beleidigte er die Polizisten und weigerte sich anschließend auch den Hauptbahnhof Dortmund zu verlassen. Als die Polizei ihn von dem Bahnsteig führen wollte, wurde es lebensgefährlich.

Dortmund: Situation am Hbf eskaliert

Erst sperrte sich der Mann gegen die Versuche der Beamten und versuchte anschließend einen der Polizisten in die Gleise zu stoßen. Dieser konnte allerdings ausweichen und blieb so unverletzt. Das Ganze wurde durch die Bodycam des Polizisten aufgezeichnet.

Dortmund: Der Mann attackierte einen der Beamten. (Symbolbild) Foto: imago images / Udo Gottschalk

Noch auf dem Bahnsteig verlor der 37-Jährige plötzlich das Bewusstsein und wurde mit einem Krankenwagen in eine Dortmunder Klinik gebracht. Der Mann ist bei der Polizei bereits wegen Gewaltdelikten bekannt. Wegen der Geschehnisse am Dortmunder Hauptbahnhof leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte ein. (gb)