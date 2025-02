Dortmund: Autofahrer wollen nur Parkschein ziehen – sie ahnen nicht, worauf sie sich einlassen

Fiese Masche in Dortmund! Wenn du in der Ruhrgebietsstadt in der letzten Zeit einen Parkschein gezogen hast, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Du könntest Betrügern auf den Leim gegangen sein.

Autofahrer aus Dortmund konnten nicht ahnen, auf was sie sich einließen, als sie nur einen Parkschein ziehen wollten. Stadt und Polizei warnen nun vor einer neuen Betrugsmasche, die auch in Dortmund angekommen ist: Auf einigen Parkscheinautomaten wurden Aufkleber mit falschen QR-Codes aufgeklebt! Wer diese scannt, wird auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet.

Betrüger treiben in Dortmund ihr Unwesen

Am Wochenende haben Unbekannte mindestens 90 städtische Parkautomaten in der City mit den betrügerischen QR-Codes beklebt. Das Ziel: Die Nutzer um ihr Parkgeld bringen! Der gefälschte Code führt nicht auf das Angebot der offiziellen Park-App-Partner der Stadt, sondern auf eine eigens für die Betrugszwecke erstelle Internetseite.

Wer dort zahlt, kauft kein Parkticket, sondern verliert sein Geld an die Betrüger. Diese Masche nennt sich „Quishing“. Darunter versteht man das Phishing mit QR-Codes, ob im Netz, per Brief, an E-Ladesäulen oder an Parkscheinautomaten.

So gehst du auf Nummer Sicher

Einem Kontrolleur des Tiefbauamts sind die gefälschten Sticker am Montag (27. Januar) aufgefallen. Wann genau sie angebracht wurden, ist derzeit noch unklar. Aktuell werden die Automaten engmaschig kontrolliert.

Wenn du beim Gebrauch einer Park-App auf Nummer Sicher gehen möchtest, solltest du dir die App am besten im App-Store oder im Google-Play-Store herunterladen. Mit folgenden Apps kannst du in Dortmund beim Straßenparken bezahlen: EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster, PARCO. Autofahrer, die auf dem herkömmlichen Weg einen Parkschein am Automaten gezogen haben, sind selbstverständlich nicht betroffen.