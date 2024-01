Dortmund sorgt für Neueröffnungs-Hammer – DIESES Angebot ist einmalig in NRW!

Da können sich die Feinschmecker in Dortmund mal so richtig freuen! Denn drei neue Restaurants sorgen in Dortmund für eine neue Gastro-Meile: Obwohl sie alle zusammengehören, ist ihr Angebot extrem unterschiedlich. Denn sie bieten an der Münsterstraße Ecke Mallinckrodtstraße nicht nur die Klassiker wie Döner, Burger oder Wraps an – sondern auch eine ganz besondere türkische Spezialität.

Dabei ist einer der drei Läden in ganz NRW einmalig. Es gibt nämlich nur ein Gericht auf der Karte bei „Bülent Börekcilik“ aus Dortmund – und das lockt Kunden auch von außerhalb Dortmunds an. Der Grund ist eine Spezialität aus der Türkei, wie man es sonst nur vom Land am Bosporus kennt.

Dortmund sorgt für Neueröffnungs-Hammer

Der türkische Laden ist eine Kette, die in der Türkei über 400 Filialen zählt. Dort wird jeden Tag frischer Börek gebacken. Die würzig-gefüllte Backware besteht aus Yufka-Teil (Blätterteig). Inhaber Selim Lale und Ayhan Arslan freuen sich auf Kunden aus ganz NRW. Bislang gibt es den berühmten Börek nur mit Käse. Schon bald soll es aber auch eine Variante mit Hackfleisch geben.

Die beiden Gastronomen verkaufen im „Chick’n Beef“ ganz in der Nähe Burger, Wraps und Hähnchen-Gerichte. Die Kartoffeln für die Pommes kommen direkt vom Bauern, auch der Test ist nicht Tiefkühlware. Das Fleisch für die Burger beispielsweise kommt vom Metzger, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

Kunden können zusehen, wie ihr Essen frisch zubereitet wird. Das dritte Restaurant ist noch nicht ganz fertig. Im „Tugra Restaurant“ sollen Döner, Köfte und auch Suppen verkauft werden. Das ganze Sortiment wird also ausgefüllt sein.