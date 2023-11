Dortmund: Nachbarn hören laute Schreie in der Nordstadt – Opfer erstochen?

Schreckliches Drama am späten Sonntagabend (26. November) in Dortmund. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße in der Nordstadt sind nach Einbruch der Dunkelheit durch Schreie aufgeschreckt worden und wählten den Notruf.

Als die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund anrückten, war der Streit in einer der Wohnungen bereits komplett eskaliert. Nach Informationen von DER WESTEN soll dabei eine Person mit einem Messer erstochen worden sein. Eine andere Person sei schwer verletzt. Das wollte die Polizei in der Nacht zunächst nicht bestätigen.

Dortmund: Streit in Nordstadt eskaliert

Stattdessen sprachen die Beamten gegenüber Reportern am Tatort lediglich von zwei Verletzten. Zu Alter und Geschlecht der Opfer machten die Einsatzkräfte keine Angaben. Auch zu den Hintergründen äußerten sich die Polizisten vor Ort nicht. Sie forderten jedoch ein Team der KTU (kriminaltechnische Untersuchung) an, um Spuren am Tatort zu sammeln.

Die KTU rückte zum Tatort in Dortmund an. Foto: Wickern / news 4 Video-Line TV

Das Spezialteam war nach Informationen von DER WESTEN lange Zeit im Einsatz. Nachbarn berichteten, das in der betroffenen Wohnung eine mehrköpfige Familie lebe. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

