Dortmund: Brand in Mehrfamilienhaus! Feuerwehr sperrt wichtige Hauptstraße

In Dortmund ist es in einem Mehrfamilienhaus ein großer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot am Montag (2. Januar) aus. Die großen Rauchwolken waren schon von Weitem über der Dortmunder Nordstadt zu sehen.

Der Brand stellte sich als tückisch heraus. Die Einsatzkräfte sind bereits seit mehreren Stunden im Einsatz. Bis das Feuer endgültig gelöscht ist, bleibt eine wichtige Hauptstraße gesperrt.

Dortmund: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund, dass im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße ein Brand ausgebrochen ist. Personen hätten sich in der betroffenen Wohnung nicht befunden, somit wurde auch niemand verletzt. Die 15 übrigen Bewohner des Hauses wurden in dem Betreuungsbus der Feuerwehr untergebracht. Gegen 1 Uhr konnten die Mieter der ersten drei Etagen wieder in ihre Wohnungen.

Nachdem die Einsatzkräfte die Flammen gegen 1.30 Uhr ausmachen konnten, folgte ein weitere Kontrollbesuch wenige Stunden später. Am Dienstagmorgen sollte um 10 Uhr der nächste Kontrollgang folgen, doch es sollte anders kommen: „Das Feuer ist noch einmal ausgebrochen, deshalb mussten wir bereits um 7 Uhr rausrücken“, erklärte der Sprecher.

Dortmund: Feuer in der Nordstadt ausgebrochen. Foto: Marcus Wüllner

Feuer erneut ausgebrochen – Hauptstraße gesperrt

In dem Mehrfamilienhaus loderten offenbar immer wieder einzelne Brandherde auf. Diese seien bei einer ersten Besichtigung noch nicht erkenntlich gewesen. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, ist selbst am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr noch nicht klar. Für die Mieter scheint es jedoch schon jetzt eine bittere Gewissheit zu geben: „Das Dachgeschoss sowie das dritte Obergeschoss ist auf keinem Fall mehr bewohnbar“, so der Sprecher. Wie es für den Rest des Hauses aussieht, muss noch abgesehen werden. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Aktuell ist die Feuerwehr Dortmund noch vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis das Feuer endgültig unter Kontrolle ist, könne es noch dauern. So lange müssen sich Anwohner auch auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Denn für die Dauer des Einsatzes wurde die Hauptstraße Mallinckrodstraße zwischen Leopoldstraße und Uhlandstraße Richtung Westen gesperrt.