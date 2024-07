Dortmund: Kult-Kneipe kehrt zurück – und öffnet ausgerechnet HIER

Na, das kann man getrost als Paukenschlag bezeichnen! Dass inzwischen alteingesessene Kneipen dicht machen, ist leider trauriger Alltag. Auch in Dortmund schließen wie überall im Ruhrgebiet ab und an Geschäfte und Wirtshäuser. Die Kneipe „Hirsch Q“ auf der Brückstraße gehörte zu den Must-Visit-Places, wenn es ums Nachtleben in Dortmund ging.

Bis August 2023 wurde sie 20 Jahre geführt und machte sich durch ihre Szene- und Subkultur sowie Konzerte und lange Kneipenabende einen hohen Bekanntheitsgrad, auch über Dortmund hinaus. Und auch vorher war sie unter den Namen „Platzhirsch“ und „Hirsch’n“ bekannt gewesen. Dann wurde letztes Jahr ihre Schließung bekannt gegeben, weil die Miete zu hoch wurde.

Dortmund: Kult-Kneipe kehrt zurück

Jetzt spektakuläre News, denn: Die Kult-Kneipe kehrt tatsächlich zurück! Und zwar in den Räumlichkeiten der ehemaligen Diskothek „Spirit“ – die selbst wiederum Kult-Status erlangte und schließen musste. Der Umbau hat es in sich: Wo früher die Kasse war, ist die Wand herausgebrochen worden und der neue Tresen beginnt.

Der gesamte Laden ist im Gegensatz zu früher ebenerdig gemacht worden. Dort, wo früher die Tanzfläche war, werden künftig kleinere Konzerte stattfinden. Dieser Bereich ist noch durch eine Schiebetür gesperrt, dort wird noch saniert. Der neue, alte Eigentümer ist überglücklich. Maurice Schubert gegenüber „Ruhrnachrichten“: „Ich hatte schon länger vor, wieder Konzerte und Veranstaltungen zu machen. Das war nur leider im alten Laden am Ende nicht mehr möglich.“

Die Organisatoren planen, dass noch dieses Jahr erste Konzerte stattfinden. Und gastronomisch bleibt sich der „Hirsch Q“ treu: Es gibt verschiedene Bier- und Schnapssorten, dazu Frozen-Cocktails und eine große Mezcal-Karte. Neu ist der hauseigene Gin, den eine Ex-Mitarbeiterin kreierte, die inzwischen Destillateurin ist. Na dann, prost!