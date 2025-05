Dortmunder Firma zahlt Prämie für Gesunde – mit sofortigen Folgen

Wird dieses Vorgehen aus Dortmund bald Mode machen? In Deutschland sind bekanntlich qualifizierte Arbeitskräfte rar gesät. Vor allem Fachkräfte in bestimmten Bereichen sind spezialisiert, gut ausgebildet – und eben selten geworden. Wenn dann noch vorhandene Arbeitskräfte öfters krank werden, kämpfen die Firmen mit echten Produktionsproblemen.

Dagegen will GfG aus Dortmund vorgehen. Der Messgerätehersteller geht aufs Ganze, zahlt Mitarbeitern Prämien, wenn sie gar nicht oder selten krank werden. Wer sich ein ganzes Jahr lang nicht krankmeldet, erhält einen satten Bonus von 1.400 Euro. Für jeden Krankentag werden 140 Euro abgezogen. Wer also zehn Arbeitstage krank fehlt, kriegt keinen Bonus mehr. Diese Politik hat aber für die Firma aus Dortmund sofortige Folgen…

Dortmunder Firma zahlt Prämie für Gesunde

Das Ziel von GfG ist es zunächst, auch durch betriebliche Gesundheitsförderung durch Kurse, Vorsorgeuntersuchungen und Schulungen zu fördern. Dadurch soll die Gesundheit der Belegschaft gestärkt, die Krankmeldungen reduziert und so auch das Unternehmen (und gesunde Kollegen) entlastet werden. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ erklärt GfG-Geschäftsführer Hans-Jörg Hubner: „Ich möchte Mitarbeiter, die wenig krank sind und hier gute Arbeit leisten, belohnen!“

Am Bonussystem teilzunehmen, sei aber für jeden Mitarbeiter freiwillig. Ein Bonus eben neben der regulären Vergütung. Und tatsächlich hätte das neue System den Krankenstand im Unternehmen drastisch gesenkt: Knapp sieben Tage seien im Durchschnitt seine Mitarbeiter im Jahr 2024 krank gewesen. Zum Vergleich führt die gesetzliche Krankenkasse AOK Nordwest in Dortmund einen durchschnittlichen Krankenstand von über 26 Tagen an!

Nicht alle Folgen sind positiv

Doch nicht alles scheint positiv. Denn Kritiker bemängeln, dass sich durch ein Bonussystem dieser oder einer anderen Art Mitarbeiter krank zur Arbeit schleppen würden. So würde die Gesundheit noch weiter leiden, eine noch längere und nicht zu verhindernde Ausfallzeit drohe und letztlich könnten auch andere Kollegen angesteckt werden. Es bleibt abzuwarten, wie das Modell 2025 laufen wird – und ob auch andere Chefs dieses System für sich entdecken…