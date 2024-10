Dortmund: Wohnhaus in Flammen! Feuerwehr rettet Bewohner aus Feuer-Hölle

Schwerer Wohnungsbrand in Dortmund! Am Freitag (4. Oktober) wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 14.30 Uhr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt brach ein Feuer aus. Die Situation war zunächst aus der Ferne unklar.

Besonders brisant: Zwischenzeitlich wurde der Alarm für einen „Massenanfall an Verletzten“ ausgelöst! Dadurch wird die Rettungskette in Gang gesetzt, in der auch Feuerwehren aus umliegenden Städten und Kreise nach Dortmund angefordert werden.

Dortmund: Mehrfamilienhaus in Flammen!

Die Brandbekämpfer rückten in die Bornstraße aus. Bei der Ankunft bot sich ein Bild des Grauens: Eine Wohnung im Mehrfamilienhaus brannte, Fluchtwege waren verraucht.

Dortmund: In der Nordstadt brannte ein Mehrfamilienhaus. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

Im Verlauf des Einsatzes mussten mehrere Menschen aus dem brennenden Gebäude befreit und gerettet werden. Nach DER WESTEN-Informationen erlitten einige Hausbewohner Verletzungen.

Rund um die Einsatzstelle bildete sich wegen Polizei-Absperrungen in weiten Teilen der Nordstadt ein Verkehrschaos. Der Einsatz läuft noch.