Dortmund: Passanten entdecken schwerverletzten Mann – doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät

Bei einem Spaziergang in Dortmund im Stadtteil Kirchderne dachten sich diese Passanten wohl nichts Böses, bis sie einen Mann entdeckten. Die besagte Person lag auf dem Boden und war erkennbar schwerverletzt. Sofort kontaktierten sie die Einsatzkräfte, jedoch kam für den Verletzten jede Hilfe zu spät.

Am Samstagabend (7. Juni) entdeckten die Zeugen gegen 21.30 Uhr einen Mann auf der Gneisenauallee in Dortmund. Zusammengebrochen und mit schweren Verletzen lag er neben einem geparkten Auto.

Dortmund: Opfer verstand noch am Fundort

Sofort kontaktierten die Passanten den Rettungsdienst und die Polizei Dortmund. Aber selbst Erste-Hilfe-Maßnahmen, die sofort eingeleitet wurden, konnten den Mann nicht mehr retten. Er verstarb noch am Ort, an dem er gefunden wurde. Spätere Ermittlungen haben ergeben, dass er 47 Jahre alt ist und in Unna in NRW lebt.

Die Polizei Dortmund ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdeliktes, und eine Mordkommission wurde eingerichtet. Laut ersten Erkenntnissen hatte der Mann mehrere Verletzungen am Kopf, die durch Gewalteinwirkungen entstanden sind.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Dortmund mit, dass man jetzt nach weiteren Zeugen sucht. Passanten, die am Samstagabend in der Nähe der Gneisenauallee etwas beobachtet oder seltsames bemerkt haben, sollen sich umgehend bei der Polizei melden.

Polizei erhofft sich mehr Informationen durch Zeugen

Auch bittet die Polizei Dortmund darum, dass sich die Ersthelfer melden, die versucht haben, den 47-jährigen Mann zu versorgen. Sie haben vielleicht dringende Informationen, um einen möglichen Täter zu identifizieren und zu überführen.

Bei Hinweisen zu der Tat oder einem Tatverdächtigen soll man sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund melden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.