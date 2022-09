Dortmund: Boxlegende Mike Tyson ist in der Stadt – und ist regelrecht begeistert: „Wunderschön“

Ein Weltstar besucht Dortmund!

Am Freitagnachmittag (16. September) begrüßte der frühere Weltklasse-Boxer Mike Tyson zahlreiche Fans in der Revierstadt. Doch was führte den 56-Jährigen nach Dortmund?

Dortmund: Mike Tyson zu Gast in der Revierstadt

Es klingt tatsächlich unspektakulär: Tyson auf der internationalen „Intertabac“-Messe zu Gast, die vom 15. bis 17. September in den Westfalenhallen stattfindet. Auf dem Event will der Ex-Boxer Werbung für eine eigene Blunt-Blättchen-Kollektion machen.

Die Box-Karriere von Mike Tyson in Zahlen:

50 Siege, 6 Niederlagen, 2 ohne Wertung

44 Siege durch K.O., davon 22 in der ersten Runde

22. November 1986: WBC-Weltmeister (9 Titelverteidigungen)

7. März 1987: WBA-Weltmeister (8 Titelverteidigungen)

1. August 1987: IBF-Weltmeister (6 Titelverteidigungen)

16. März 1996: WBC-Weltmeister

7. September 1996: WBA-Weltmeister

Doch den Tyson-Fans in Dortmund ist völlig egal, aus welchem Grund der Weltstar ihre Stadt besucht. Rund 150 begeisterte Anhänger wollen den 56-Jährigen live erleben und im besten Fall ein Selfie mit ihm bekommen.

Mike Tyson besuchte eine Messe in Dortmund. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Icon Sportswire

Und Tyson nimmt sich Zeit. „Ich liebe sie“, schwärmt er im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“ von seinen Fans im Revier. „Sie sind wunderschön.“

Mike Tyson ließ seine Fans warten

Dabei hatte der mehrfache Weltmeister im Schwergewichtsboxen seine Bewunderer einige Zeit lang warten lassen.

Ursprünglich sollte er am Freitag bereits um 13 Uhr in den Westfalenhallen aufschlagen. Doch tatsächlich dauerte es letztendlich bis 15.20 Uhr, bis der Stargast endlich auf der Messe ankam.

Die Mitarbeiter auf der „Intertabac“ nehmen es gelassen: „Man kann einem Box-Champion nicht sagen, was er zu tun hat. Mike Tyson macht das, was Mike Tyson will.“