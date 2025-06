Dortmund: Mann klaut Auto – doch was dann rauskommt, ist unglaublich

In Dortmund sorgte jetzt ein Diebstahl für Aufsehen. Ein 27-Jähriger wurde bereits am Donnerstagabend (22. Mai) festgenommen, wie die Polizei wenige Tage später in einer Mitteilung offenbarte.

Der junge Erwachsene soll ein Auto gestohlen haben. Doch als er den Ermittlern seine Papiere vorlegte, staunten diese nicht schlecht. Denn der 27-Jährige soll in Dortmund sein eigenes Auto geklaut haben.

Dortmund: Kurioser Diebstahlsfall

Der Mann hatte seinen BMW Ende April bei einem Besuch in Rumänien verloren. Dort war ihm das Fahrzeug nach eigenen Angaben von Dieben gestohlen worden. Er meldete den Vorfall der Polizei in Rumänien sowie seiner Versicherung. Wochen später schien der Wagen über die Ortungsdaten in Dortmund auf. Der Mann entschied sich jedoch, nicht die Polizei zu informieren. Stattdessen reiste er selbst nach Dortmund, öffnete den Wagen mit seinem Original-Schlüssel und fuhr damit zurück nach Mannheim.

Kurioserweise hatte ein 38-Jähriger aus Dortmund denselben Wagen einige Wochen zuvor in Deutschland gekauft. Dieser meldete am Donnerstag, dass sein Auto gestohlen wurde. Die Polizei nutzte ebenfalls die Ortungsdaten und fand den Wagen schließlich in Mannheim. Am Abend nahm sie den 27-jährigen Mannheimer fest. Seiner Aussage nach hatte er das Auto vor einigen Jahren in Großbritannien gekauft und konnte entsprechende Belege vorlegen.

Polizei in Dortmund untersucht den Fall

Laut Polizei in Dortmund ist die Lage schwer zu durchschauen. „Im Moment sieht es schwer danach aus, dass es zwei Geschädigte hat“, erklärte ein Sprecher der Behörde. Beide Männer konnten glaubwürdig darlegen, wie sie an den BMW gelangt sein sollen. Der 38-Jährige behauptete, er habe den Wagen ganz normal in Deutschland gekauft. Die Besitzverhältnisse des Autos aus dem Baujahr 2017 waren dennoch unklar.

Der Fall stellt eine Herausforderung für die Ermittler in Dortmund dar. Die Polizei sicherte das Fahrzeug, das einen Wert von 12.000 Euro hat. Sie versucht nun zu klären, wem der Wagen tatsächlich gehört. Auch die Hintermänner des Diebstahls in Rumänien stehen im Fokus. Zudem prüft die Polizei, ob das Vorgehen des 27-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen hat. Der Mann könnte sich möglicherweise durch die Rückbeschaffung des Autos strafbar gemacht haben. Bislang bleibt offen, wie diese skurrile Geschichte ausgeht.

