Dortmund: Horror-Szenen in Waldstück! 15-Jährige wird von Mann überwältigt

Was für ein Albtraum für eine 15-Jährige in Dortmund!

Das Mädchen war am Mittwochabend (22. Februar) in einem Waldstück in Lütgendortmund unterwegs, als es plötzlich von einem unbekannten Mann angegangen wird. Die Polizei Dortmund geht nach ersten Ermittlungen von einem Sexualdelikt aus und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dortmund: Mann stellt 15-Jähriger nach und greift sie von hinten an

Die Horror-Szenen ereigneten sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr, als die Teenagerin sich auf dem Gehweg durch das Waldstück von der Karinstraße kommend in südlicher Richtung zur Ostholzstraße bewegte.

Laut Angaben der Polizei Dortmund näherte sich plötzlich ein unbekannter Mann an die 15-Jährige an und ergriff sie – kurz danach verlor das Mädchen aus noch unbekannter Ursache das Bewusstsein!

Erst fast zwei Stunden später, gegen 21.50 Uhr, fanden Zeugen die Jugendliche nahe einer Parkbank in dem Waldstück. Sie alarmierten sofort die Polizei und den Notarzt, der das Mädchen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte.

+++ A1 bei Dortmund: Schweres Unglück ++ Hubschrauber im Einsatz ++ Langer Stau +++

Dortmund: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Die Polizei Dortmund ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und sucht nach Zeugen: Wer hat sich zwischen 20 und 22 Uhr in dem genannten Waldstück und dem Bereich um die Karinstraße aufgehalten und hat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zudem wird ein Mann gesucht, der sich um kurz vor 22 Uhr an der Straßenecke Ostholzstraße/Baerweg aufgehalten hat – er hatte einen der Zeugen noch gefragt, ob er helfen könne. Die Zeugen lehnten das ab, allerdings könnte der Passant laut Polizei Dortmund zu den Ermittlungen beitragen und soll sich deshalb – wie alle möglichen Zeugen – beim Kriminaldauerdienst (Telefonnummer: 0231 / 1327441) melden. Er soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und unter 30 Jahren alt sein und eine normale, sportliche Statur haben. Außerdem hatte er kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart und trug einen hellblauen Hoodie und dunkle Jeans.

Mehr News aus der Region:

Die Beamten der zuständigen Polizeiwache in Lütgendortmund sind durch den Vorfall sensibilisiert, haben den Bereich des Tatorts aktuell verstärkt im Fokus.