Dortmund: Ära geht zu Ende – Traditionsladen schließt nach fast 90 Jahren

Jetzt macht aber die nächste Hiobsbotschaft im Ruhrgebiet die Runde. Denn in Dortmund muss nach fast 90 Jahren ein Traditionsgeschäft für immer schließen. Die Gründe dafür sind ernst.

Dortmunder Traditionsladen macht Schluss

Vor nunmehr 88 Jahren wurde die Drogerie Zimmermann in Dortmund-Lütgendortmund. eröffnet und seit einigen Jahrzehnten von Familie Mohrenstecher geführt. Als eines der letzten Traditionsgeschäfte wurden in dem „Patchwork- oder Gemischtwarenladen“ Produkte des täglichen Bedarfs verkauft. Auch Tochter Henrike Stahlschmidt war 2005 in den Betrieb eingestiegen und hatte Seite an Seite mit ihren Eltern gearbeitet. Doch schon bald ist Schluss mit dem Dortmunder Geschäft.

Gründe dafür gibt es laut „Ruhrnachrichten“ einige. So scheiterten einerseits vor gut 2,5 Jahren die Pläne einer Immobilienfirma, die im Dortmunder Stadtbezirk eigentlich ein modernes Kaufhaus hatte bauen wollen. Davon hätte auch die familiengeführte Drogerie profitiert. Andererseits entschied sich auch die Tochter der Mohrenstechers gegen die Übernahme des elterlichen Kultladens. „Ich stoße an meine Grenzen, und die Risikobereitschaft ist nicht mehr da“, war ihre Begründung für die Absage.

Zu guter Letzt verzeichnete man auch in dem Dortmunder Geschäft einen starken Verkaufsrückgang. „Ich sehe tagtäglich den Rückgang und die Zurückhaltung des Endverbrauchers auf der einen Seite, und die Intensität, die meine Eltern und ich hier hereinstecken, auf der anderen Seite“, so die Tochter der Betreiber.

Dortmunder Ehepaar hat neue Pläne

Während Henrike Stahlschmidt im Einzelhandel weiter tätig bleiben will, will sich das Ehepaar aus Dortmund nach der Schließung vermehrt seinen Lieblingsbeschäftigungen widmen. Während Wilhelm Mohrenstecher mehr Zeit in sein heimatkundliches Lüdo-Archiv stecken will, will sich Beate Mohrenstecher ihrem Haus und Garten widmen. Auch den ein oder anderen Urlaub will das Paar noch erleben.

Doch bis es so weit ist, muss zunächst der Laden geräumt werden. Die Drogerie Zimmermann wird Ende März 2025 für immer schließen.