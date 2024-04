Dortmund: Tierschützer schauen in Transportbox – was sie dort sehen, entsetzt sie zutiefst

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Was eine Katze aus Dortmund erleiden musste, lässt nicht nur Tierfreunde fassungslos zurück…

Wer ein eigenes Haustier hat, der liebt es meist wie ein vollwertiges Familienmitglied. Dass dem Vierbeiner etwas zustoßen könnte, ist für seinen Besitzer nur schwer zu verkraften. Anders sah es wohl bei diesem Katzen-Besitzer aus Dortmund aus. Er setzte seine Fellnase einfach aus!

Dortmunder Tierschützer berichten Unfassbares

Die Tierschutzorganisation Arche 90 berichtet auf ihrem Facebook-Account (rund 11.000 Follower) von dem schrecklichen Vorfall. „Am Spielplatz ausgesetzt – wer kennt diese Katze?“, wollen die Tierschützer von ihren Followern wissen.

„Eingesperrt in eine viel zu enge Transportbox, ausgesetzt auf einem Spielplatz: So hat ein Spaziergänger eine weiße Katze an der Erbpachtstraße in Dortmund-Aplerbeck gefunden.

Tierfreunde sind auf 180

Ein Arche-90-Einsatz-Team hat das Tier dann sofort zum Tierarzt gebracht. „Der Allgemeinzustand der Katze ist so weit in Ordnung, allerdings müssen die Zähne saniert werden“, heißt es weiterhin in dem Social-Media-Beitrag.

Zahlreiche Tierfreunde sind wegen des Vorfalls auf 180 – und lassen ihren Unmut in der Kommentarspalte freien Lauf. „Der arme Schatz muss doch in dieser engen Box Panik bekommen haben“, ist sich eine Frau sicher. „Unverständlich, dass man nicht zumindest den Mut hat, ein Tier direkt persönlich zum Tierschutz zu bringen. Immer wieder Wahnsinn, dass Leute es übers Herz bringen, Tiere bei Wind und Wetter (und dann noch eng eingesperrt) auszusetzen. Ich wünsche der Süßen alles Gute und eine wunderbare Zukunft“, heißt es von einer weiteren Person.

Hast du etwas gesehen?

Die Tierschutzorganisation sucht jetzt Hinweise auf die Personen, die das Tier auf dem Spielplatz zurückgelassen haben. Wenn du etwas Verdächtiges bemerkt hast, schreibst du am besten eine Mail an die Adresse info@arche90.de.