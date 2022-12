Dortmund: Golfanlage steht lichterloh in Flammen – Feuerwehr seit Freitagnacht im Einsatz!

Dramatische Lage in Dortmund! Dort ist die Feuerwehr seit Freitagnacht (9. Dezember) im Stadtteil Wambel im Großeinsatz.

Auf der Golfanlage, die sich auf dem Gelände der Pferderennbahn befindet, war gegen 1 Uhr nachts ein großes Feuer ausgebrochen. Auf rund 80 Metern brannte der Bereich der Abschlaganlage in voller Ausdehnung – ein schnelles Handeln der Einsatzkräfte war gefragt.

Dortmund: Golfanlage in Wambel brennt lichterloh – massiver Schaden

Der Notruf bei der Feuerwehr Dortmund ging in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.15 Uhr ein. Vor Ort ging es denn Einsatzkräften zuerst einmal darum, den großflächigen Brand einzudämmen und eine Ausdehnung auf den angrenzenden Gastronomiebereich der Golfanlage zu verhindern. Dafür setzte die Feuerwehr mehrere Stahlrohre ein.

Die Löschwasserversorgung wurde durch eine Spezialeinheit der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt, die eine etwa 600 Meter lange Schlauchleitung verlegte.

Trotz des schnellen Handelns wurde ein Großteil der Abschlaganlage auf dem Golfplatz durch das Feuer vollständig zerstört, wie die Feuerwehr Dortmund mitteilt.

Dortmund: Feuerwehr auch am Samstagmorgen noch im Einsatz

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, auch eine Rauchausbreitung auf umliegende Wohnbereiche in Dortmund-Wambel konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausschließen.

Bei dem Feuer in Dortmund-Wambel sind über 60 Kräfte im Einsatz. Foto: Feuerwehr Dortmund

Auch am frühen Samstagmorgen sind die noch auf dem Golfplatz im Einsatz – so müssen noch mehrere Glutnester in dem weitläufigen Bereich gelöscht werden. Insgesamt befanden sich 60 Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadtteile Kirchhörde, Asseln und Persebeck , sowie der Feuerwachen Asseln und Hörde und des Umweltdienstes sowie Rettungsdienstes am Ort des Geschehens.

Mehr News:

Die Ursache für den Großbrand und die Höhe des Schadens werden nun von der Kriminalpolizei Dortmund ermittelt.