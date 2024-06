Dortmund verliert beliebte Modekette – Kunden schauen in die Röhre

Die Innenstadt in Dortmund muss sich von einem Geschäft einer beliebten Modemarke verabschieden. So muss die Modekette Brax die Türen seiner Filiale für immer schließen.

Schon länger war bekannt, dass das Geschäft dichtmacht. Nun steht aber ein konkreter Termin, bis wann Brax in Dortmund noch geöffnet bleibt.

++ Dazu interessant: Dortmund: Lokführer bringt nachts Zug zurück – und kann seinen Augen kaum trauen ++

Modekette schließt Filiale in Dortmund

Das Modegeschäft Brax am Westenhellweg 85-89 wird bald in Dortmund schließen. Bis zum 24. August soll das Geschäft noch geöffnet bleiben, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Der Termin kann sich aber noch verschieben. Das entscheidet sich danach, wie viel Ware noch im Geschäft verfügbar ist. Inzwischen startete der Brax-Store den Räumungsverkauf mit 30-Prozent-Rabatt. Auch am Schaufenster wird auch auf die Schließung hingewiesen.

Unwahrscheinlich ist es, dass die Modemarke aus Insolvenzgründen die Filialen schließt. Das Herforder Bekleidungsunternehmen Leineweber teilte erst Ende Mai mit, dass sie zum 1. August 2024 das in Insolvenz befindliche Unternehmen Fuchs & Schmitt (zu dem auch Brax gehört) übernehmen wird.

13 Brax-Stores in NRW

Dass das Geschäft in Dortmund noch 2024 schließen wird, war schon länger bekannt. Darauf verwies eine Anzeige in einem Online-Immobilienportal. In dem Laden stehen dabei rund 630 Quadratmeter Nutz- und rund 580 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen zur Verfügung. Bisher stehen noch keine Informationen fest, ob es einen Nachfolger von Brax gibt.

Mehr News:

2014 war das Geschäft an dem Standort in Dortmund eingezogen. Der Mietvertrag läuft nach zehn Jahren nun aus. Bisher ist nicht bekannt, warum dieser nicht verlängert wurde. Alleine in NRW betreibt Brax derzeit 13 Geschäfte. Die nächstgelegenen Stores befinden sich in Hagen, Essen und im Centro Oberhausen.