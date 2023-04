Dortmund: Polizei hat dringende Warnung an Bürger – „Widerwärtige Betrugsgeschichte“

In Dortmund nimmt eine Betrugsmasche langsam Überhand. Am Morgen war noch alles gut und am Abend haben die Opfer im schlimmsten Fall ihr ganzes Erspartes verloren. Nun warnt die Polizei Dortmund alle Bürger erneut eindringlich.

Grausam, eiskalt und einfach nur menschenunwürdig – so ist die Vorgehensweise der Betrüger. Gezielt suchen sie sich ihre Opfer aus, um dann mit ihren Gefühlen zu spielen und abzukassieren. Im Nachhinein können Betroffene selten noch etwas unternehmen, doch vorab kann den Ganoven die Tour bereits versaut werden.

Dortmund: Betrüger mit perfider Masche

Erst am Donnerstag (13. April) kam es wieder zu einem derartigen Betrugsfall. Eine 83-jährige Frau aus Dortmund-Wickede erhielt einen schockierenden Anruf, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Anrufer gab sich als „Kommissar Weber“ aus und forderte einen hohen Geldbetrag. Nur gegen Kaution würde der Mann der Untersuchungshaft entgehen.

Die Betrüger nutzten die hilflose Situation der Seniorin aus und übten Druck aus. Letztlich ließ sie sich überreden, einer Abholerin ihre Wertsachen aus einem Schließfach zu übergeben. Die Übergabe fand gegen 16.30 Uhr im Bereich Wickeder Hellweg statt. Danach machte die Tatverdächtige sich mitsamt ihrer Beute aus dem Staub. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Frau und ihren Komplizen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer schwarzen Lederhose sowie einer dunklen taillierten Jacke, sie trug eine braune Handtasche mit sich. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 melden.

Polizei Dortmund warnt und gibt wichtigen Tipp

Da diese „widerwärtige Betrugsgeschichte“ kein Einzelfall ist, warnen die Beamten nun noch einmal eindringlich vor der Masche. Vor allem ältere Menschen geraten immer wieder in das Visier. Angehörige werden aufgefordert, ihre Verwandten und Bekannten zu informieren. Deshalb stellt die Polizei Dortmund drei wichtige Fakten fest:

1. Hier in Deutschland werden Sie nach einem tödlichen Verkehrsunfall in den allerseltensten Fällen in Untersuchungshaft enden! Es sei denn, Sie haben ihn vorsätzlich herbeigeführt.

2. In Deutschland haben Sie keine Möglichkeit, sich mit einer Kaution aus einer Untersuchungshaft freizukaufen!

3. Über eine solche Untersuchungshaft werden wir sicher nicht mit Ihren Angehörigen am Telefon verhandeln! Wir entscheiden nicht einmal darüber, sondern das tut die Staatsanwaltschaft.

Sobald jemand Fremdes am Telefon also nach finanziellen Verhältnissen fragt oder Geld verlangt, sollte am besten direkt der Hörer wieder aufgelegt werden. Bloß nicht bedrängen und zu voreiligen Handlungen überreden lassen. Denn in vielen Fällen sehen die Betrogenen ihr Geld nie wieder.