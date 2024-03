Dortmund: Beliebtes Restaurant macht dicht – besondere Aktion zum Abschied

Es war in Dortmund fast schon eine echte Institution. Ins Restaurant „Friedchen’s Bahnhof“ kamen Menschen teilweise aus dem ganzen Ruhrgebiet angereist, um sich die berühmten Burger und Schnitzel schmecken zu lassen. Die Resonanz war durchweg positiv, auch die Rezensionen auf Google sprechen für sich.

Nun ist aber schon seit einiger Zeit klar: Lang bleibt den Besuchern nicht mehr. Ende März wird das beliebte Lokal schließen. Was die Gäste jetzt noch erwarten können.

Dortmund: Besondere Aktion zum Abschied?

Die Botschaft, dass es das „Friedchen’s Bahnhof“ nicht mehr lange geben wird, schlägt ein wie eine Bombe. Weit über 100 Kommentare lassen sich unter dem entsprechenden Beitrag auf Facebook finden, die das Aus bedauern. „Aufgrund des langjährigen Stress mit unserem Vermieter haben WIR das Mietverhältnis gekündigt“ ist die Begründung, die das Lokal liefert. Doch zum Abschied haben sich die Betreiber noch einmal etwas Besonderes ausgedacht.

„Wir werden uns noch das eine oder andere einfallen lassen“, kündigt das Team auf Facebook an. Gegenüber der Redaktion der „Ruhr Nachrichten“ werden sie etwas konkreter. Die Gäste können sich die gelungensten und kuriosesten Burger noch einmal schmecken lassen. Normalerweise steht ein „Burger des Monats“ nicht noch einmal auf der Speisekarte, doch zum Abschied darf es natürlich noch einmal sein. Außergewöhnliche Spezialitäten wie Burger mit Popcorn erwarten die Gäste in den letzten Wochen.

Es gibt gute Nachrichten

Die ehemaligen Besucher des Restaurants in Dortmund sind enttäuscht über die Schließung. Kommentare wie „Das ist total schade. Wir waren immer gerne bei euch“, finden sich unter dem Beitrag des Restaurants auf Facebook. Doch die Betreiber haben auch eine gute Nachricht. „Wir machen in geraumer Zeit, in Unna an der alten B1 was Neues auf. Das wird aber mindestens ein 3/4 Jahr dauern “, kündigen sie an. Das Restaurant wird in das ehemalige „Onkel Albrecht“ umziehen und seine Gäste wieder mit Burger, Schnitzel und Co. verwöhnen.

Bis zum 31. März haben die Gäste noch einmal die Möglichkeit, sich die Klassiker und die außergewöhnlichen Spezialitäten des Dortmunder Kult-Lokals „Friedchens Bahnhof“ schmecken zu lassen. Ansonsten gibt es auch noch einen zweiten Standort, unweit von Dortmund, einen Gasthof in Warstein.